ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.31
usd:
313.2
bux:
149084.47
2026. augusztus 4. kedd Dominika, Domonkos
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A hőség miatt kiszáradt patak vagy tómeder.
Nyitókép: Getty Images/R_Tee

Újra megmutatja magát egy délvidéki régi magyar erőd, a Dunából emelkedik ki

Infostart / MTI

A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét a felszínre kerültek az Újvidék közelében fekvő, XVIII. századi Szigetsánc (Insel Schanz) erőd maradványai.

A történészek szerint az Insel Schanz a Péterváradi vár külső védelmi rendszerének részeként épült a XVIII. század közepén. Feladata az volt, hogy megakadályozza az ellenséges csapatokat abban, hogy átkeljenek a Dunán, és elérjék a várat. Az erőd földsáncokból, négy bástyából, vizesárokból, valamint fedett összekötőutakból állt.

Az erőd megépítését az 1694-es péterváradi ostrom után kezdeményezték. Akkor a török tüzérség a Hadiszigetről ágyúzta a Vízi várost, a császári csapatok dunai állásait és a pontonhidat, ami rámutatott arra, hogy a vár dunai oldala mennyire sebezhető.

A Duna medre azonban az évszázadok során fokozatosan megváltozott, a folyó elmosta a Hadisziget jelentős részét, főága pedig átvágott az egykori szigeten, így az erőd romjai víz alá kerültek.

A XIX. század első felében a folyószabályozások és a magas vízállások miatt a Duna egyre nagyobb károkat okozott az erődben. A szakemberek szerint ma már a Duna főmedre részben azon a területen halad át, ahol egykor a Hadisziget feküdt. Az erőd maradványai ezért csak rendkívül alacsony vízállás idején bukkannak elő, ahogyan most is történt.

A romokról a legutóbb 1999-ben esett szó, amikor a NATO bombázását követően egy víz alatti gázvezeték építése során munkagépek az erőd maradványaiba ütköztek.

Az Instán itt látható videó a romról, közvetlenül a vízfelszín közelében.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudomány    Újra megmutatja magát egy délvidéki régi magyar erőd, a Dunából emelkedik ki

duna

újvidék

szigetsánc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Így néz ki az áramspórolási összefogás a számok nyelvén

Így néz ki az áramspórolási összefogás a számok nyelvén
A kánikula elhúzódik, ezért meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, a szakemberek megfeszített munkájának köszönhetően egyelőre továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi Atomerőmű még működő turbinája – közölték a Védelmi Munkacsoport keddi napi értékelésében, amelyet a kormany.hu oldalon tettek közzé.
 

Magyar Péter: a következő 2-3 napot át kell vészelni

„17-22 órait” posztolt Magyar Péter, fontos számokkal

Magyar Péter Pakson: 3 centivel magasabb a víz, mint éjjel, 260 fokon tartják a turbinákat, hogy bármikor újraindulhassanak

A kormány szerint számokban kimutatható az átütemezett energiahasználat

A Duna miatt figyel az egész régióra Brüsszel

Mennyit bírnak az elektromos autók a hőségben? Szakértő válaszol

Rossz hír érkezett: meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást

A kontinens egyik legforróbb pontjává vált Magyarország – térképpel

Lángba borult az ország: félelmetes számokat közöltek a tűzoltók

Románia is jelentős korlátozásokat rendelt el a hőség és az aszály miatt, az atomerőműnél viszont javult a helyzet

Afrikai–spanyol tömeges migrációs incidens: a kutató szerint rengetegen „buliból” törtek át

Afrikai–spanyol tömeges migrációs incidens: a kutató szerint rengetegen „buliból” törtek át

Ceutában, a spanyol–marokkói határ egyik legfontosabb pontján újra kiéleződött a migrációs helyzet. Mi áll a háttérben, és milyen következményei lehetnek az eseményeknek? Erről kérdezte az InfoRádió Sayfo Omart, a Migrációkutató Intézet kutatásvezetőjét.
 

Botrány Madridban: többször szóltak a kormánynak, hogy migránsroham jöhet

Pedro Sánchez szerint Ceutában minden oké, így elment két hétre nyaralni

VIDEÓ
Sziget: kinek kell még az egy hét együttlét? Gerendai Károly, Inforádió, Aréna
Mikor csapnak le az első ukrán gyártású Patriot-rakéták? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.05. szerda, 18:00
Bóka János
a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elszabadult a rali az amerikai tőzsdén, a SpaceX számaira várnak a befektetők

Elszabadult a rali az amerikai tőzsdén, a SpaceX számaira várnak a befektetők

A részvénypiaci optimizmust a vállalati gyorsjelentések mellett amerikai nyilatkozatok is fűtik az állítólagos amerikai-iráni tárgyalásokkal és a Hormuzi-szoros megnyitásával kapcsolatban, amire az olajár esik. Ma reggel Ázsiában felemás volt a hangulat, az európai tőzsdéken pedig emelkedéseket lehetett látni, itthon hasonlóan pozitív volt a kép. A magyar részvénypiacon a fókusz egyre inkább a vállalati gyorsjelentéseken van, a héten mind a négy hazai blue chip közzéteszi második negyedéves számait, holnap hajnalban az OTP jelent. A nap nyertese az Alteo volt a BÉT-en a tegnapi negyedéves jelentést követően, de a Mol is nagyot ment ma, új történelmi csúcsra került az olajcég árfolyama. A napot maga a BUX index is soha nem látott magasságban zárta. Amerikában nagyon komoly rali bontakozott ki, soha nem látott szintre kerültek a vezető részvényindexek. Elsősorban a SpaceX második negyedéves számaira várnak a befektetők.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli bejelentést tettek a magyar családi cégek: olyasmire készülnek, amire évek óta nem volt példa

Rendkívüli bejelentést tettek a magyar családi cégek: olyasmire készülnek, amire évek óta nem volt példa

Jelentősen javult a családi vállalkozások hangulata Magyarországon.

BBC
Business Sport Travel Science
Video shows Russian drone chasing Ukrainian street vendor in 'human safari' attack

Video shows Russian drone chasing Ukrainian street vendor in 'human safari' attack

Ukraine said the video - showing a terrified civilian being hounded by a remotely-controlled drone - amounted to a war crime.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 4. 20:28
Mióta mérik, soha nem volt ilyen meleg Pozsonyban
2026. augusztus 4. 06:24
Összehasonlították az AI-okat, íme az eredmény
×
×