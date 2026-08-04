Meghalt Magyarország egyetlen munkáspárti polgármestere

Gulyás János négy évtizeden keresztül volt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település vezetője.1986-ban választották Borsodbóta és Uppony község tanácselnökévé, majd később polgármesterévé. A rendszerváltás után belépett a Thürmer Gyula által vezetett Munkáspártba, így haláláig ő volt az egyetlen munkáspárti polgármester az országban. 2021-ben díszpolgár lett szülőfalujában – számolt be róla a hvg.hu.

Gulyás gépészmérnökként végzett a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen, később az Észak-magyarországi Tégla- és Cserépipari Vállalat Mályi üzemének fejlesztő mérnökeként dolgozott, majd az Ózdi Kohászati Üzemek Tervező Irodáján helyezkedett el tervező mérnökként.