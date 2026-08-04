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Nyitókép: gorodenkoff/Getty Images

Jelentős változás jöhet a gyógyszertárakban, benyújtották a javaslatot

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek kedden.

Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását Kármán András, pénzügyminiszter jegyzi.

A parlament honlapján olvasható javaslat szerint szeptember 1-jétől az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfamértéke 5 százalékról nullára csökken, és áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén.

Az előterjesztés indoklásában azt írták: a vényköteles gyógyszerek áfakulcsának csökkentése hozzájárul a lakosság gyógyszerkiadásainak mérsékléséhez, ezáltal javítja a szükséges gyógyszerekhez való hozzáférést, különösen a rendszeres gyógyszerszedésre szoruló, illetve alacsonyabb jövedelmű társadalmi csoportok esetében.

Magyar Péter miniszterelnök július végi közlése szerint a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele egy évre 7 milliárd forintba kerül a költségvetésnek, Kármán András pénzügyminiszter pedig arról tájékoztatott, hogy az intézkedés idén 2 milliárd forinttal csökkenti a bevételeket.

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Kezdőlap    Belföld    Jelentős változás jöhet a gyógyszertárakban, benyújtották a javaslatot

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