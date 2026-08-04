Jelentős változás jöhet a gyógyszertárakban, benyújtották a javaslatot

Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását Kármán András, pénzügyminiszter jegyzi.

A parlament honlapján olvasható javaslat szerint szeptember 1-jétől az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfamértéke 5 százalékról nullára csökken, és áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén.

Az előterjesztés indoklásában azt írták: a vényköteles gyógyszerek áfakulcsának csökkentése hozzájárul a lakosság gyógyszerkiadásainak mérsékléséhez, ezáltal javítja a szükséges gyógyszerekhez való hozzáférést, különösen a rendszeres gyógyszerszedésre szoruló, illetve alacsonyabb jövedelmű társadalmi csoportok esetében.

Magyar Péter miniszterelnök július végi közlése szerint a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele egy évre 7 milliárd forintba kerül a költségvetésnek, Kármán András pénzügyminiszter pedig arról tájékoztatott, hogy az intézkedés idén 2 milliárd forinttal csökkenti a bevételeket.