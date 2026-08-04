Vitézy Dávid jó hírt mondott a balatoni vonatokról

A 2026-os balatoni főszezon első hónapjának adatai egyértelműen jelzik a közösségi közlekedés, ezen belül is a vasút növekvő vonzerejét a tópartra utazók körében. Erről Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter számolt be Facebook-oldalán.

A tavaly is közlekedő, idén ismét elindított helyjegyes vonatok utasforgalma a főszezon első harminc napja alatt csaknem 5 százalékkal haladta meg a 2025-ös hasonló időszak értékeit. Vitézy szerint az utasok különösen kedvelték a Jégmadár és a Csabai Tekergő expresszvonatokat.

Az utasforgalom növekedésében jelentős szerepet játszottak az átszállásmentes, kényelmes utazást biztosító közvetlen járatok.

A Dunakanyar és Fonyód közötti Jégmadár Expressz utasforgalma 22 százalékkal, míg

a Békéscsaba–Szolnok–Balatonfüred–Tapolca közötti Csabai Tekergőé közel 30 százalékkal emelkedett a főszezon első hónapjában.

Stabil növekedést mutattak továbbá a fővárost az északi parttal összekötő Kék Hullám InterCity-k 7 százalékos,

valamint a Budapest és a déli part közötti Tópart expresszvonatok 4 százalékos emelkedéssel.

A kerékpárszállítás is jelentősen, 6,5 százalékkal növekedett a balatoni vonalakon.

A miniszter elmondása szerint

a fedélzeti vendéglátás is népszerű a nyári szezonban. A tavalyi főszezonhoz képest a Balaton InterCity vonatokon 11 százalékkal, a Kék Hullám InterCityken pedig 44 százalékkal nőtt a vásárlás.

Vitézy Dávid arra is felhívja a figyelmet, hogy a hétvégén a hőség miatt várhatóan sokan utaznak majd vonattal a Balatonra, így nekik érdemes előre megváltani a menet- és helyjegyeket, mert a szabad ülőhelyek gyorsan elfogyhatnak.

„Továbbra is arra törekszünk, hogy a MÁV-csoport a balatoni főszezon hátralévő részében is kiszámítható és kényelmes szolgáltatást nyújtson az utazóközönség számára, kiemelt figyelmet fordítva a menetrendszerűség javítására és a járművek megfelelő műszaki állapotának biztosítására” – fogalmazott a miniszter.