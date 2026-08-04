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Légi felvétel London belvárosáról a kanyargó Temzével és a Tower híddal.
Nyitókép: Unsplash

Bajban a magyarok az Egyesült Királyságban

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A brit belügyminisztérium megkezdte egyes uniós állampolgárok Brexit utáni tartózkodási jogának visszavonását arra hivatkozva, hogy azt korábban tévedésből ítélték meg számukra.

Munkáját, lakhatását és egyéb más jogosultságát is elveszítheti több magyar az Egyesült Királyságban. A brit belügyminisztérium ugyanis megkezdte egyes uniós állampolgárok Brexit utáni tartózkodási jogának visszavonását arra hivatkozva, hogy azt korábban tévedésből ítélték meg számukra – írja az Index.

Azoknak az uniós állampolgároknak az ügyeit vizsgálják, akik a Brexit után létrehozott EU Settlement Scheme (uniós letelepedési rendszer) keretében úgynevezett pre-settled status (ideiglenes letelepedési státusz) jogosultságot kaptak.

A brit hatóságok a The Guardian beszámolója szerint legalább száz embernek küldtek ilyen értesítést, de a belügyminisztérium nem közölte, összesen hány ügyet vizsgálnak felül. A the3million nevű jogvédő szervezet közérdekű adatigénylése szerint csak márciusban 95 ilyen levelet küldtek ki.

A felülvizsgálat elsősorban azokat érinti, akiknek az ötéves ideiglenes státusz lejárta után kellene megszerezniük a végleges, úgynevezett settled status (végleges letelepedési státusz) jogosultságot. Ide tartoznak egyebek mellett a gyermekek, az Európai Gazdasági Térségen kívüli állampolgárok, valamint azok, akik 2020. december 31. után érkeztek.

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