Bajban a magyarok az Egyesült Királyságban

Munkáját, lakhatását és egyéb más jogosultságát is elveszítheti több magyar az Egyesült Királyságban. A brit belügyminisztérium ugyanis megkezdte egyes uniós állampolgárok Brexit utáni tartózkodási jogának visszavonását arra hivatkozva, hogy azt korábban tévedésből ítélték meg számukra – írja az Index.

Azoknak az uniós állampolgároknak az ügyeit vizsgálják, akik a Brexit után létrehozott EU Settlement Scheme (uniós letelepedési rendszer) keretében úgynevezett pre-settled status (ideiglenes letelepedési státusz) jogosultságot kaptak.

A brit hatóságok a The Guardian beszámolója szerint legalább száz embernek küldtek ilyen értesítést, de a belügyminisztérium nem közölte, összesen hány ügyet vizsgálnak felül. A the3million nevű jogvédő szervezet közérdekű adatigénylése szerint csak márciusban 95 ilyen levelet küldtek ki.

A felülvizsgálat elsősorban azokat érinti, akiknek az ötéves ideiglenes státusz lejárta után kellene megszerezniük a végleges, úgynevezett settled status (végleges letelepedési státusz) jogosultságot. Ide tartoznak egyebek mellett a gyermekek, az Európai Gazdasági Térségen kívüli állampolgárok, valamint azok, akik 2020. december 31. után érkeztek.