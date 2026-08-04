Csapdába csalják az autósokat az Alagútnál Budán

Újabb lépésekkel fékezné meg az éjszakai gyorshajtókat az I. kerület vezetése.

Böröcz László szerint sebességmérő kamerákat telepítenek az Alagútnál és a környező utakra, de ha ez nem hoz eredményt, éjszakára az autósok elől is lezárhatják az Alagutat. A tervezett intézkedéssel a környéken élők nyugalmát szeretnék biztosítani – olvasható az Index cikkében.

Böröcz László, az I. kerület polgármestere közösségi oldalán tett közzé egy videót, amelyben arról beszélt, hogy az Alagútnál, a Hegyalja úton és az Attila úton is lesz egy sebességmérő kamera, viszont ez nem biztos, hogy megoldja az éjszakai gyorshajtók és motorosok problémáját.

Még egy dolgot tudnak tenni, hogy este és éjszaka ugyanaz legyen érvényes az Alagútra, mint a Lánchídra, vagyis le legyen zárva az autósok elől, kivéve a busz-, taxi- és kerékpáros-közlekedést.

Egy helyi lakos – aki értesítette a rendőrséget és a polgármestert is az ügyről – arról számolt be, hogy mindennapos esemény, hogy a szervezetten gyorshajtók az Erzsébet hídnál gyülekeznek, majd „csapatostul rongyolnak végig az Alagút–Mészáros utca vonalon, fel egészen a benzinkútig, és onnan vissza”. Ez pedig a helyiek életét megnehezíti, hiszen ez főként este 11 óra után történik, és elképesztően hangos.