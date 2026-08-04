ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362
usd:
314.38
bux:
149084.47
2026. augusztus 4. kedd Dominika, Domonkos
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. munkatársai magasnyomású vízsugárral tisztítják a budai Váralagút falát 2020. április 14-én.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Csapdába csalják az autósokat az Alagútnál Budán

Infostart

A gyorshajtók miatt akadtak ki a környéken élők.

Újabb lépésekkel fékezné meg az éjszakai gyorshajtókat az I. kerület vezetése.

Böröcz László szerint sebességmérő kamerákat telepítenek az Alagútnál és a környező utakra, de ha ez nem hoz eredményt, éjszakára az autósok elől is lezárhatják az Alagutat. A tervezett intézkedéssel a környéken élők nyugalmát szeretnék biztosítani – olvasható az Index cikkében.

Böröcz László, az I. kerület polgármestere közösségi oldalán tett közzé egy videót, amelyben arról beszélt, hogy az Alagútnál, a Hegyalja úton és az Attila úton is lesz egy sebességmérő kamera, viszont ez nem biztos, hogy megoldja az éjszakai gyorshajtók és motorosok problémáját.

Még egy dolgot tudnak tenni, hogy este és éjszaka ugyanaz legyen érvényes az Alagútra, mint a Lánchídra, vagyis le legyen zárva az autósok elől, kivéve a busz-, taxi- és kerékpáros-közlekedést.

Egy helyi lakos – aki értesítette a rendőrséget és a polgármestert is az ügyről – arról számolt be, hogy mindennapos esemény, hogy a szervezetten gyorshajtók az Erzsébet hídnál gyülekeznek, majd „csapatostul rongyolnak végig az Alagút–Mészáros utca vonalon, fel egészen a benzinkútig, és onnan vissza”. Ez pedig a helyiek életét megnehezíti, hiszen ez főként este 11 óra után történik, és elképesztően hangos.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Csapdába csalják az autósokat az Alagútnál Budán

budapest

buda

alagút

zaj

gyorshajtás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter Pakson: 3 centivel magasabb a víz, mint éjjel, 260 fokon tartják a turbinákat, hogy bármikor újraindulhassanak

Magyar Péter Pakson: 3 centivel magasabb a víz, mint éjjel, 260 fokon tartják a turbinákat, hogy bármikor újraindulhassanak
Az atomerőműben tartott bejárást a kormányfő és miniszterei, valamint a védekezést vezető főtanácsadó, Magyar Péter köszönetet mondott a munkálért az erőmű minden munkatársának. Hamarosan bemutatják azokat a felvételeket is, amelyeket az erőművön belül készítettek a jelenlegi állapotokról.
 

A kormány szerint számokban kimutatható az átütemezett energiahasználat

Rossz hír érkezett: meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást

A kontinens egyik legforróbb pontjává vált Magyarország – térképpel

Lángba borult az ország: félelmetes számokat közöltek a tűzoltók

Kapitány István üzent az energiahelyzetről

VIDEÓ
Mikor csapnak le az első ukrán gyártású Patriot-rakéták? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
Budapesten is elfogyhat az ivóvizünk? Csörnyei Géza, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.04. kedd, 18:00
Gerendai Károly
a Sziget Fesztivál főszervezője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólalt Bessent a Hormuzi-szorosról, ugranak a tőzsdék, esik az olajár

Megszólalt Bessent a Hormuzi-szorosról, ugranak a tőzsdék, esik az olajár

Jó hangulatban telt hétfőn a kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Dow új történelmi csúcson zárt és emelkedtek a technológiai óriásvállalatok részvényei, ma pedig újabb lendületet vettek a vezető indexek, a Dow ugrik és az S&P 500 is új csúcsra ment. Az optimizmust a vállalati gyorsjelentések mellett amerikai nyilatkozatok is fűtik az állítólagos amerikai-iráni tárgyalásokkal és a Hormuzi-szoros megnyitásával kapcsolatban, amire az olajár esik. Ma reggel Ázsiában felemás volt a hangulat, az európai tőzsdéken pedig emelkedéseket lehetett látni, itthon hasonlóan pozitív volt a kép. A magyar részvénypiacon a fókusz egyre inkább a vállalati gyorsjelentéseken van, a héten mind a négy hazai blue chip közzéteszi második negyedéves számait, holnap hajnalban az OTP jelent. A nap nyertese az Alteo a BÉT-en a tegnapi negyedéves jelentést követően, de a Mol is nagyot ment ma, új történelmi csúcsra került az olajcég árfolyama. A napot maga a BUX index is soha nem látott magasságban zárta.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a bejelentés, sokak kedvenc áruháza tűnhet el Magyarországról: megpecsételődött a hazai Tesco sorsa?

Itt a bejelentés, sokak kedvenc áruháza tűnhet el Magyarországról: megpecsételődött a hazai Tesco sorsa?

Új szakaszba léphetett a Tesco közép-európai kivonulása, miután a brit áruházlánc befektetési bankokat bízott meg az értékesítés előkészítésével.

BBC
Business Sport Travel Science
Oil prices fall on hopes Strait of Hormuz could reopen

Oil prices fall on hopes Strait of Hormuz could reopen

US Secretary of State Marco Rubio and Treasury Secretary Scott Bessent both announced talks had progressed to allow shipments to resume.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 4. 16:58
A főépítész rábólintott az új óbudai gyalogoshíd terveire
2026. augusztus 4. 16:23
Karácsony Gergely locsolásra buzdít, ezek a növények vannak a legnagyobb veszélyben
×
×