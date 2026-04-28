2026. április 28. kedd Valéria
Bús Balázs, az NKA alelnöke beszédet mond a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Jankovics Marcell-emlékfalának átadásán 2023. május 18-án. Jankovics Marcell mesefigurája, a Fehérlófia színes grafikája díszíti májustól a NKA székházának tűzfalát.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Bús Balázs lemond NKA-alelnöki tisztségéről

Infostart / MTI

Távozik a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnöki tisztségéből Bús Balázs. A KDNP-s politikus ezt a hvg-vel közölte, amely azt követően beszélt vele, hogy nyilvánosságra került: az NKA 17,6 milliárd forintnyi kulturális támogatást osztott ki ismert előadóknak kampányidőszakban, a parlamenti választás előtt.

Molnár Áron ismert színművész, aktivista podcast-műsorában beszélt az elmúlt napokban a támogatások kiosztásáról és arról, hogy Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter miniszteri keretéből is döntött szerinte kampánycélokat szolgáló támogatások kiosztásáról.

Az NKA április 24-én tette közzé a Kiemelt Kulturális Programok Kollégiumának 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között meghozott támogatási döntéseit. A Független Előadó-művészeti Szövetség keddi közleményében hangsúlyozta: a nyilvánosan elérhető információk alapján a Kollégium működésére vonatkozó alapvető adatok – így különösen a tagok személye, a működés célja, a döntéshozatal rendje és a rendelkezésre álló források nagysága – nem hozzáférhetőek az NKA honlapján.

A lista alapján a kedvezményezettek között volt például Tóth Gabi, Dopeman, Pataky Attila, Fásy Ádám és lánya cégei, illetve egy Mága Zoltán hivatalos fotósához köthető vállalkozás.

A most távozó NKA-alelnök, Bús Balázs első időszakában 2021-től töltötte be ezt a tisztséget, még Kásler Miklós humánerőforrás-miniszter idején. 2024-ben távozott hivatalából, hogy induljon a polgármester-választáson – korábban 2006 és 2019 között volt Óbuda polgármestere –, majd azt követően visszatért az NKA-hoz.

