Hankó Balázs az NKA-pénzekről: „kormánydöntés volt, végre kellett hajtanom”

A Gödöllői Hírek portálnak adott hosszú interjút Hankó Balázs volt fideszes innovációs és kulturális miniszter. Ebben azt mondta: „elindult a tarvágás a magyar kultúrában”, „a mindent eltörölni akaró erő dominál”.

Az NKA-ügyről, amelynek során vitatott módon kiosztottak 17 milliárd forint támogatást a választások előtt, úgy fogalmazott: „egy politikai koncepciós eljárás, csakúgy, mint ahogy a Tusk-kormány hatalomra kerülését követően történt Lengyelországban. Emiatt tartóztattak le és tartanak jogtalanul börtönben hat volt kormánytisztviselőt! Még szabadlábon sem engedik őket védekezni! Ezért kértem és kérem minden jóakaratú, jogállami eljárásokban hívő ember kiállását azért, hogy engedjék legalább szabadlábon védekezni őket. Úgy tartanak börtönben embereket, hogy a kulturális támogatások felülvizsgálata még csak most kezdődik el.” Úgy fogalmazott: „Mindezeken túl parlamenti pulpitusról, a patkóban is számtalanszor hangzik el, hogy börtönbe kell engem is zárni”.

A vitatott döntésekről azt mondta: „Egy tavalyi kormánydöntés szerint a 2025-ös és 2026-os évben felszabadított Nemzeti Kulturális Alap maradványa biztosította a támogatást 10+7 milliárd forint mértékben. Ez amúgy a kulturális támogatás 1%-a. A kormány ezzel a helyi közösségépítő és populáris kultúrát kívánta támogatni. Az egyedi támogatások a vonatkozó jogi és eljárási szabályoknak megfeleltek. Mind az 1087 esetben a Támogatáskezelő szakmai, jogi, pénzügyi ellenőrzését követően döntött az ideiglenes kollégium, mellyel az NKA alelnöke egyetértett. Az így meghozott döntések kerültek hozzám aláírásra. Azt is mindig elfelejtik, hogy minden támogatottal olyan szerződést kötöttünk, hogy a kapott forrásokkal el kell számolniuk. Az 1087 támogatott közül a független sajtó mindig csak néhány nevet citál, de elhallgatják azt a felsorolást, amelyben a Márai- és a Jókai-emlékév, a Magyar-Szerb kulturális évad, kiállítás-támogatások, közel 800 közösségi program szerepel, vagy olyan ikonok, mint Varga Miklós koncerttámogatása. Még a BL-döntő napján tartott citerás világrekordból is gúnyt akartak űzni. Ez az új magyar kultúra? Összegezve: a források felszabadítása és a cél megjelölése mögötti vagyonkezelői döntés

kormánydöntés volt. Ezt nekem – illetékes miniszterként – végre kellett hajtanom. A támogatási rend a jogi- és eljárási szabályoknak megfelelt. Politikai koncepciós eljárás áldozatai a munkatársaim, és ilyen áldozattá akarnak engem is tenni!

Mindeközben a jogvédő szervezetek itthon és külföldön egyaránt hallgatnak!” – mondta Hankó Balázs.