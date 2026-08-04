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Fiatal nő tölti az elektormos autóját a városban.
Nyitókép: Getty Images/praetorianphoto

Hőség – mennyit bírnak az elektromos autók? Szakértő válaszol

InfoRádió

Az újabb elektromos autók akkumulátora álló helyzetben is megfelelő hővédelemmel van ellátva, de az idősebb elektromos autókkal már érdemesebb inkább az árnyékos, vagy fedett helyeket keresni ebben a rendkívüli hőségben – mondta el az InfoRádiónak a Villanyautósok.hu főszerkesztője.

Hatással van a hőség az elektromos autók akkumulátorára is, de szerencsére ez a felhasználókat nem igazán érinti, nem fogják észrevenni, hiszen megfelelő hőmenedzsmenttel rendelkeznek ezek az autók, úgyhogy a rendszer, amennyiben szükséges, akkor elkezdi hűteni az akkumulátort, és nyilván ugyanez van télen is, amikor fűteni kell.

Egyes autók esetében akkor is beindul, ha a járművet leparkolták. Ez nyilván autótípus-függő, de ha nem használjuk az autót, akkor nincs jelentősége, hogy kisebb a teljesítménye az akkumulátornak, hiszen akkor nem is akarunk belőle kivenni teljesítményt – mondta az InfoRádió kérdésére Antalóczy Tibor, a Villanyautósok.hu főszerkesztője, hozzátéve: ahány autó, annyiféle akkumulátor van.

„Az autógyártók mind külön meghatározzák, hogy milyen kémiájú akkumulátorokat tesznek be, és a különböző verziók között éppen ez az egyik legnagyobb különbség, hogy mi az a hőfok, ami mellett a legjobban érzik magukat, amilyen hőfokra kell hűteni vagy fűteni az akkumulátort. Tehát ez nem egységes, nem lehet azt mondani, hogy mindegyik 30 fokon szereti magát tartani, vannak különbségek, nyilván van olyan akkumulátor, ami kicsit alacsonyabb, van amelyik magasabb hőfokon is jól működik.

De alapigazság, hogy az akkumulátorok is olyan környezetben érzik jól magukat, mint mi emberek, tehát a 40-50 fok már sok.”

Vajon egy elektromos autóra kell inkább vigyázni a hőségben, vagy egy belső égésűre? Az egyikben benzin vagy gázolaj van, a másikban akkumulátor, mind a kettő veszélyes lehet. A főszerkesztő szerint veszélyes lehet az akkumulátor, de alapvetően a modern villanyautóknál már ennek nincs jelentősége. A régebbi autóknál, a tíz évvel ezelőtti vagy még régebbi járművek esetében, ahol nincs megfelelő menedzsment, ott esetleg érdemes volt ilyenkor árnyékba parkolni, vagy garázsba beállni, amikor ekkora hőség volt, hogy azzal kíméljük egy kicsit az akkumulátorát az autónak, de ez ma már nem jellemző, ma már erre nincs szükség.

„Mi is kérjük a felhasználóktól, az autótulajdonosoktól, hogy töltéskor kerüljék a csúcsidőszakot, amikor a hálózat eleve le van terhelve, ne ezekben az órákban töltsék az autókat. A villanyautó esetében teljesen mindegy, hogy az autó mikor töltődik föl este 6 és 8 óra között, vagy pedig hajnali 2 és 4 óra között. Ezt könnyedén lehet időzíteni, és így tehermentesíthető a hálózat” – fogalmazott Antalóczy Tibor.

A cikk alapjául szolgáló interjút Domanits András készítette.

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Mennyit bírnak az elektromos autók? Szakértő válaszol
Hőség

Mennyit bírnak az elektromos autók? Szakértő válaszol
Az újabb elektromos autók akkumulátora álló helyzetben is megfelelő hővédelemmel van ellátva, de az idősebb elektromos autókkal már érdemesebb inkább az árnyékos, vagy fedett helyeket keresni ebben a rendkívüli hőségben – mondta el az InfoRádiónak a Villanyautósok.hu főszerkesztője.
 

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