ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.07
usd:
313.49
bux:
149084.47
2026. augusztus 4. kedd Dominika, Domonkos
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A schönbrunni kastély parkja Bécs Hietzing nevű kerületében.
Nyitókép: Pixabay

Bécsben is megdőlt a mindenkori melegrekord

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Bécs Stammersdorf kerületében kedden délután 40,8 Celsius fokos hőséget mértek, ezzel megdőlt Ausztriában a mindenkori országos melegrekord - derül ki a Geosphere Austria meteorológiai szolgálat adataiból.

Az eddigi legmagasabb hőmérsékleti csúcsértéket, vagyis 40,5 Celsius-fokot 2013-ban mérték az alsó-ausztriai Deutsch-Altenburgban. A mostani hőhullám kedden és szerdán további csúcsokat döngethet. Meteorológusok szerdára is rendkívüli meleget jósolnak.

A Geosphere Austria vörös riasztást adott ki keddre és szerdára Bécsre, Burgenland tartomány északi részére, valamint Alsó-Ausztria északkeleti felére. Bécsben legutóbb hétfőn dőlt meg a hőmérsékleti rekord, akkor 40,1 Celsius-fokot mértek.

Ez utóbbi rekord kedd délután már meg is dőlt.

A burgenladi hatóságok szerint az S31 jelű gyorsforgalmi utat Szikra (Sieggraben) településénél Felsőpulya (Oberpullendorf) irányában erdőtűz miatt kedden déltől lezárták.

Úgy tudni, több hektáron lángol az aljnövényzet, a forgalomkorlátozás az erős füstképződés miatt vált szükségessé. Sérülésekről egyelőre nem tudni, a tűzoltóság nagy erőkkel igyekszik megfékezni a lángokat.

Az oltási munkálatokat nagyban megnehezíti a hőség, szárazság és az erős szél.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Bécsben is megdőlt a mindenkori melegrekord

ausztria

melegrekord

bécs

hőség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc az Arénában: Ukrajna vagy Oroszország áll közelebb a győzelemhez?

Kaiser Ferenc az Arénában: Ukrajna vagy Oroszország áll közelebb a győzelemhez?
Ukrajna számára győzelem, hogy megmaradt az államisága, míg Oroszország csigalassúsággal halad a frontvonalon, de azt nem lehet megmondani, ez a nyár bármelyik felet közelebb vitte-e a céljaihoz – fogalmazott az InfoRádió Aréna című műsorában Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, aki arról is beszélt: szerencsére érvényesül a „CNN-hatás” az ukrajnai háborúban, ami azt jelenti, hogy egyik fél sem törekszik civilek tömeges meggyilkolására, pedig a képesség kölcsönösen megvan rá.
 

Kaiser Ferenc: most mindenki drónokat és a drónok elleni hadviselésre fejleszt

Magyar Péter Pakson: 3 centivel magasabb a víz, mint éjjel, 260 fokon tartják a turbinákat, hogy bármikor újraindulhassanak

Magyar Péter Pakson: 3 centivel magasabb a víz, mint éjjel, 260 fokon tartják a turbinákat, hogy bármikor újraindulhassanak

Az atomerőműben tartott bejárást a kormányfő és miniszterei, valamint a védekezést vezető főtanácsadó, Magyar Péter köszönetet mondott a munkálért az erőmű minden munkatársának. Hamarosan bemutatják azokat a felvételeket is, amelyeket az erőművön belül készítettek a jelenlegi állapotokról.
 

A kormány szerint számokban kimutatható az átütemezett energiahasználat

Rossz hír érkezett: meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást

A kontinens egyik legforróbb pontjává vált Magyarország – térképpel

Lángba borult az ország: félelmetes számokat közöltek a tűzoltók

Románia is jelentős korlátozásokat rendelt el a hőség és az aszály miatt, az atomerőműnél viszont javult a helyzet

VIDEÓ
Sziget: kinek kell még az egy hét együttlét? Gerendai Károly, Inforádió, Aréna
Mikor csapnak le az első ukrán gyártású Patriot-rakéták? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.05. szerda, 18:00
Bóka János
a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Példtlan hőségriasztást kaptak az olaszok: már az egészségesek is veszélyben vannak

Példtlan hőségriasztást kaptak az olaszok: már az egészségesek is veszélyben vannak

Olaszország mind a 27 nagyvárosára a legmagasabb fokozatú hőségriadót rendelték el csütörtökön, miután tovább erősödött az idei negyedik hőhullám az országban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezt eddig senki nem közölte a Covid-oltásokról: nagyon fontos dolog derült ki a megbízhatóságról

Ezt eddig senki nem közölte a Covid-oltásokról: nagyon fontos dolog derült ki a megbízhatóságról

Bár a vírus napjainkban, 2026-ban is jelen van, és esetenként súlyos szövődményeket okoz, az elmúlt évek adatai egyértelműen igazolják a vakcinák biztonságosságát.

BBC
Business Sport Travel Science
Video shows Russian drone chasing Ukrainian street vendor in 'human safari' attack

Video shows Russian drone chasing Ukrainian street vendor in 'human safari' attack

Ukraine said the video - showing a terrified civilian being hounded by a remotely-controlled drone - amounted to a war crime.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 4. 18:54
Mindjárt nyílik a Hormuzi-szoros?
2026. augusztus 4. 17:58
Románia is jelentős korlátozásokat rendelt el a hőség és az aszály miatt, az atomerőműnél viszont javult a helyzet
×
×