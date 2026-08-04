Az eddigi legmagasabb hőmérsékleti csúcsértéket, vagyis 40,5 Celsius-fokot 2013-ban mérték az alsó-ausztriai Deutsch-Altenburgban. A mostani hőhullám kedden és szerdán további csúcsokat döngethet. Meteorológusok szerdára is rendkívüli meleget jósolnak.

A Geosphere Austria vörös riasztást adott ki keddre és szerdára Bécsre, Burgenland tartomány északi részére, valamint Alsó-Ausztria északkeleti felére. Bécsben legutóbb hétfőn dőlt meg a hőmérsékleti rekord, akkor 40,1 Celsius-fokot mértek.

Ez utóbbi rekord kedd délután már meg is dőlt.

A burgenladi hatóságok szerint az S31 jelű gyorsforgalmi utat Szikra (Sieggraben) településénél Felsőpulya (Oberpullendorf) irányában erdőtűz miatt kedden déltől lezárták.

Úgy tudni, több hektáron lángol az aljnövényzet, a forgalomkorlátozás az erős füstképződés miatt vált szükségessé. Sérülésekről egyelőre nem tudni, a tűzoltóság nagy erőkkel igyekszik megfékezni a lángokat.

Az oltási munkálatokat nagyban megnehezíti a hőség, szárazság és az erős szél.