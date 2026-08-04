Kriptovaluták – Vlagyimir Putyin óvatos engedélyt adott

A jogszabály a digitális valutákat vagyontárgyként ismerte el, előírta a forgalmazásukra vonatkozó követelményeket, a vonatkozó jogok bírósági védelmét, függetlenül az előzetes bevallástól. Az orosz állampolgárok legálisan fektethetnek be kriptovalutákba a belföldi tőzsdéken, és ügyleteik és tranzakcióik lebonyolításához igénybe vehetik brókerek, vagyonkezelők és befektetési társaságok, valamint pénzváltók szolgáltatásait.

A szabályozást és a felügyeletet ezen a területen az orosz központi bank fogja ellátni. A kormány a jegybankkal és a Szövetségi Biztonsági Szolgálattal (FSZB) egyeztetve különleges rendszert vezethet be a digitális valutákra vonatkozóan.

A kriptovaluták nyilvántartásáért és tárolásáért a letétkezelők felelnek, az ő nyilvántartásukat a központi bank fogja vezetni. A piaci szereplőkkel szemben szigorú adatvédelmi követelményeket fognak támasztani annak érdekében, hogy elejét vegyék az információszivárgásnak.

Engedélyezett az értékpapírok és az orosz digitális jogok kriptovalutákért történő vétele és eladása.

Lehetőség nyílik továbbá a kriptovaluták nem letéti pénztárcákba történő átutalására is, azonban a 100 ezer rubel (mintegy 400 ezer forint) feletti tranzakciók lebonyolítása esetén kötelező a 48 órás várakozási idő. Ennek célja a befektetők megóvása a csalóktól és a meggondolatlan döntések következményeitől.

A külkereskedelmi tevékenységet folytatók számára minden kriptovaluta és stabilcoin, valamint bármilyen típusú pénztárca elérhető lesz.

A törvény – egyes intézkedéseitől eltekintve – szeptember 1-jén lép hatályba. A kriptovaluta-tőzsdék jövő év július 1-jéig a központi bank nyilvántartásába való felvétel nélkül is működhetnek. 2027. szeptember 1-jétől ők, valamint a digitális letéti intézmények kötelesek lesznek intézkedéseket hozni annak megakadályozására, hogy az ügyfelek önkéntes hozzájárulása nélkül is történhessenek digitális valutákkal kapcsolatos ügyletek és műveletek.