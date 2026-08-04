Édesanyja rosszul lett, gondolkodás nélkül hívta a segélyhívót a négyéves – videó

Nemrég egy négyéves kisfiú hívta a 112-es szegélyhívó számot, miután édesanyja rosszul lett és összeesett Pest megyei otthonuk kertjében. Az Országos Mentőszolgálat megosztotta, hogyan zajlott a gyermek és a mentésirányító beszélgetése, miközben a mentők a helyszínre igyekeztek – írja az Index.

Az OMSZ a Facebookon közzétett telefonbeszélgetéshez azt írta: „A segélykérést Kolozsváry-Kutas Panka bajtársnő fogadta. Panka az esetkocsi kiérkezéséig vonalban maradt, mindvégig kedves és támogató hangnemben kommunikált a bátor bejelentővel”.

A felvételen hallható, hogy a mentésirányító több kérdést is feltette a kisfiúnak, hogy felmérje a helyzet súlyosságát. A beszélgetés egy pontján a háttérben az is hallatszik, hogy az anyuka kezd magához térni. A nő még a vonalban megköszönte a segítséget és a bátorítást, majd gyermekét is megdicsérte. „Mert én tudom a 112-t is” – fogalmazott a kisfiú, miután elmondta, ő tárcsázta a mentőket.