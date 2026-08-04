„17-22 órait” posztolt Magyar Péter, fontos számokkal

Mint az közismert, a 17 és 22 óra közötti időszakban kéri a legnagyobb áramspórolásra a lakosságot a kormány.

Ezzel összefüggésben posztolt Magyar Péter kedd kora este: „ismét beléptünk a kritikus 17-22 órás szakaszba. Magyarország ismét összefogott” – írta.

Majd így folytatta:

a fogyasztás jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt

a Duna vízszintje már 5 centimétert nőtt, az utolsó turbina stabilan termel.

Ez azt jelenti, hogy egyelőre továbbra is elkerüli az ország a Paksi Atomerőmű teljes leállását.

A korábbi napokban 600 megawattnál is többet sikerült spórolni a tervezettnél, ez a szint most csökkent 500-ra, de még mindig nagyobb tehát a spórolás a vártnál, ami Magyar Péter korábbi bejelentése alapján kulcsfontosságú lehet a következő napokban.