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Nyitókép: Hegedüs Róbert

„17-22 órait” posztolt Magyar Péter, fontos számokkal

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Továbbra is jobban spórol az ország, mint tervezte, a Duna pedig „megértette a parancsot”, egy napon belül 5 centit emelkedett a vízszint.

Mint az közismert, a 17 és 22 óra közötti időszakban kéri a legnagyobb áramspórolásra a lakosságot a kormány.

Ezzel összefüggésben posztolt Magyar Péter kedd kora este: „ismét beléptünk a kritikus 17-22 órás szakaszba. Magyarország ismét összefogott” – írta.

Majd így folytatta:

  • a fogyasztás jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt
  • a Duna vízszintje már 5 centimétert nőtt, az utolsó turbina stabilan termel.

Ez azt jelenti, hogy egyelőre továbbra is elkerüli az ország a Paksi Atomerőmű teljes leállását.

A korábbi napokban 600 megawattnál is többet sikerült spórolni a tervezettnél, ez a szint most csökkent 500-ra, de még mindig nagyobb tehát a spórolás a vártnál, ami Magyar Péter korábbi bejelentése alapján kulcsfontosságú lehet a következő napokban.

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Kezdőlap    Belföld    „17-22 órait” posztolt Magyar Péter, fontos számokkal

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„17-22 órait” posztolt Magyar Péter, fontos számokkal

„17-22 órait” posztolt Magyar Péter, fontos számokkal

Továbbra is jobban spórol az ország, mint tervezte, a Duna pedig „megértette a parancsot”, egy napon belül 5 centit emelkedett a vízszint.
 

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