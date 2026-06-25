ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.52
usd:
311.57
bux:
139624.46
2026. június 25. csütörtök Vilmos
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Man in prison hands of behind hold Steel cage jail bars. offender criminal locked in jail.
Nyitókép: Rattankun Thongbun/Getty Images

Új fejlemény Bús Balázs és az NKA-s tisztviselők ügyében

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében őrizetbe vett mind a hat tisztviselő letartóztatását elrendelte egy hónapra a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája csütörtökön; a döntések nem véglegesek.

A Kecskeméti Törvényszék tájékoztatása szerint a letartóztatott hat személyt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják.

Mint írták, a bíróság a gyanúsítottak letartóztatását a jelenlétük biztosítása, a bizonyítás megnehezítésének vagy megakadályozásának, valamint a bűnismétlésnek a veszélye miatt rendelte el.

A végzések nem véglegesek, mivel a gyanúsítottak és a védők fellebbezést jelentettek be, amit a Kecskeméti Törvényszék bírál el – áll a közleményben.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szerdai tájékoztatása szerint a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága által költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban felmerült megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben, a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079 darab, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott. A pénzügyi nyomozók a pályázati kérelmek elbírálása kapcsán eljáró hat személyt őrizetbe vették, és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője az MTI-nek elmondta: a költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt indult büntetőügyben azért a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség látja el a vizsgálat irányítását, mert a pályázattal érintettek között Bács-Kiskun vármegyei illetőségű is van, ráadásul a főügyészség az eljáró NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága mellett működik.

Bodó Marianna arra is kitért, hogy amennyiben a letartóztatás feltételei egy hónap múlva is fennállnak, akkor a nyomozási bíró az ügyészség indítványára további akár három hónappal is meghosszabbíthatja a letartóztatást. Hat hónap után azonban újra ülést kell tartani a letartóztatás hosszabbítására - tette hozzá.

A kecsup.hu helyszíni beszámolója szerint 30 napra letartóztatták Bús Balázst, az NKA korábbi alelnökét, Ughy Attila volt fideszes országgyűlési képviselőt, a 17 milliárd forint kiosztásáról döntő Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának korábbi elnökét, Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) májusban felfüggesztett főigazgatóját, valamint az NKTK kabinetvezetőjét és az ideiglenes kollégium két, az egykori Kulturális és Innovációs Minisztérium által delegált tagját.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Új fejlemény Bús Balázs és az NKA-s tisztviselők ügyében

bíróság

letartóztatás

nka

nemzeti kulturális alap

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kormányszóvivői tájékoztató: 4 napig extrém hőség lesz, 38-40 fokokkal
cikkünk frissül

Kormányszóvivői tájékoztató: 4 napig extrém hőség lesz, 38-40 fokokkal
Magyar Péter: hatályba lépett a hőség-kormányrendelet, a hőség miatt péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rend lép életbe. 111 esetben van vízkorlátozásos, döntően önkormányzati tulajdonú helyeken. Tájékoztatót tartanak a kormány döntéseiről. Az államigazgatásban ahol lehetséges, hétfőn és kedden home office lesz. Akár a 2022-es évszázados aszályhoz hasonló károkat fog okozni a mezőgazdaságban idén is a hőség. Nyitott, széles körű alkotmányozás lesz, a végén népszavazás hagyja jóvá. A legfőbb ügyész és az ukrán „aranykonvoj” ügye is a témák között lesz – tartson velünk!
 

Az elmúlt 20 évben sem igazán láttak ehhez hasonlót – elrendelték a harmadfokú riasztást

Aranykonvoj – reagált a Legfőbb Ügyészség Magyar Péter ultimátumára

Magyar Péter ultimátumot adott a legfőbb ügyésznek

Felmentették Czunyiné Bertalan Juditot

Gyulai Miklós: ha vannak ellenem bizonyítékok, akkor álljanak elő velük

Gyulai Miklós: ha vannak ellenem bizonyítékok, akkor álljanak elő velük

Hőzöngés és lázongás kezdődött a Magyar Atlétikai Szövetségen belül a párizsi olimpia után, és ezt főleg olyanok szították, akik korábban semmilyen problémát nem jeleztek, sőt élvezték a biztosított lehetőségeket – mondta a sportvezető, aki szeptember 1-jével távozik posztjáról. Úgy véli, a magyar atlétikában dolgozók a jelentős mennyiségű anyagi forrás birtokában elkényelmesedtek az elmúlt években. Kitért az őt ért támadásokra és arra is, mi lesz a sorsa a Gyulai Memorialnak, valamint a budapesti atlétikai világdöntőnek.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
Miért annyira drága a gyümölcs? Apáti Ferenc, InfoRádió, Aréna
A Hormuzi-szoros Irán igazi atomfegyvere? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.25. csütörtök, 18:00
Mészöly Géza korábbi válogatott labdarúgó, edző
Újvári Gábor újságíró, sportvezető
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Döntött a kormány: péntektől rendkívüli tájékoztatás lép életbe

Döntött a kormány: péntektől rendkívüli tájékoztatás lép életbe

Szerdán ülésezett a kormány és péntektől háromnapos kihelyezett ülés vár a kabinetre. Ebben a helyzetben tartott kormányszóvivői tájékoztatót Magyar Péter. Az eseményen kezdetben a hőséggel kapcsolatos kormányzati intézkedéseket ismertették, a kormányfő ennek kapcsán közölte: az államigazgatásban, állami cégeknél home office-t rendel el a hétfői és keddi napra. Majd Vitézy Dávid jelentett be fontos terveket, az uniós pénzek lehívása érdekében, például átfogó törvénymódosító javaslatcsomag jön jövő héten az MFB-t érintően.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megjött a rendelet: ekkora fizetésemelést kapnak a pedagógusok

Megjött a rendelet: ekkora fizetésemelést kapnak a pedagógusok

Kiderült, pontosan milyen sávokban emelkedhetnek a pedagógusbérek.

BBC
Business Sport Travel Science
Rescuers searching rubble after Venezuela's strongest earthquake since 1900

Rescuers searching rubble after Venezuela's strongest earthquake since 1900

At least 164 people have killed, with the number expected to rise. More than 100 buildings have collapsed in the state of La Guaira alone, the UN says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 25. 16:57
Balaton: az alacsony vízszint gondot okoz a szervezőknek
2026. június 25. 16:45
Az elmúlt 20 évben sem igazán láttak ehhez hasonlót – elrendelték a harmadfokú riasztást
×
×