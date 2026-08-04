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Oil storage spheres tank at night
Nyitókép: CHUNYIP WONG/Getty Images

Tilalom ide vagy oda, van egy uniós ország, ami kizárólag orosz gázzal működött júliusban

Infostart / MTI

Júliusban Belgium kizárólag Oroszországból importált cseppfolyósított földgázt (LNG) használt az iráni konfliktus okozta európai ellátás csökkenése miatt – közölte a The Brussels Times angol nyelvű brüsszeli hírportál a belga hírügynökség információit ismertetve kedden.

A beszámoló szerint noha az Oroszországból érkező belga LNG-import alacsonyabb volt, mint az év elején, a felhasználásban az ország az előző hónapban teljes egészében az orosz LNG-re támaszkodott. Az orosz LNG belga behozatala több mint 40 százalékkal csökkent az előző évhez képest.

Belgium tavaly az orosz LNG negyedik legnagyobb európai importőre volt. Az ország körülbelül 0,4 millió tonna LNG-t vásárolt Oroszországtól. Emellett Norvégiától és az Egyesült Királyságtól is érkezik cseppfolyósított földgáz Belgiumba – tájékoztattak.

Emlékeztettek, az uniós tagállamoknak csökkenteniük kellene az Oroszországtól származó LNG-vásárlásaikat, mivel április óta tilalom van érvényben a rövid távú szerződésekre, valamint teljes tilalom lép hatályba a jövő hét elején.

Ezzel szemben az tagországok által vásárolt orosz LNG mennyisége nőtt a Bloomberg hírügynökség szerint, aminek egyik oka, hogy a vásárlók alternatívát kerestek a közel-keleti ellátás akadozása miatt. Az Egyesült Államok után Oroszország továbbra is az EU legnagyobb LNG-szállítója – tették hozzá.

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