Letartóztatásban maradnak az NKA-botrány gyanúsítottjai

A Miskolci Törvényszék helybenhagyta az elsőfokú döntést, így az NKA-botrány gyanúsítottjai legalább egy hónapig biztosan letartóztatásban maradnak – értesült a Telex.

Június végén vették őrizetbe Bús Balázst, a Nemzeti Kulturális Alap korábbi alelnökét, Ughy Attilát, a Lechner Tudásközpont egykori tanácsadóját, a kollégium két másik tagját, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatóját és kabinetvezetőjét. Mindannyiukat különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják.

A gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a jogszabályokat megsértve 1079 pályázatról, összesen több mint 17 milliárd forint támogatásáról döntött.