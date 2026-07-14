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Bús Balázs, az NKA alelnöke beszédet mond a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Jankovics Marcell-emlékfalának átadásán 2023. május 18-án. Jankovics Marcell mesefigurája, a Fehérlófia színes grafikája díszíti májustól a NKA székházának tûzfalát.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Letartóztatásban maradnak az NKA-botrány gyanúsítottjai

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Bús Balázst és társait különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják.

A Miskolci Törvényszék helybenhagyta az elsőfokú döntést, így az NKA-botrány gyanúsítottjai legalább egy hónapig biztosan letartóztatásban maradnak – értesült a Telex.

Június végén vették őrizetbe Bús Balázst, a Nemzeti Kulturális Alap korábbi alelnökét, Ughy Attilát, a Lechner Tudásközpont egykori tanácsadóját, a kollégium két másik tagját, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatóját és kabinetvezetőjét. Mindannyiukat különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják.

A gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a jogszabályokat megsértve 1079 pályázatról, összesen több mint 17 milliárd forint támogatásáról döntött.

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