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Egy nagy betonkeverő egy belvárosi utcában.
Nyitókép: Unsplash

Kiderült: volt behajtási engedélye a kerékpárost gázoló keverőkocsinak

Infostart

A járműre kiadott behajtási engedély nem írt elő kötelező útonalat, azt viszont igen, hogy elsősorban főútvonalakon közlekedjen, és a korlátozott övezetet a lehető legrövidebb útvonalon érintse.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, július 29-én meghalt egy kerékpárjával közlekedő nő, akit betonkeverő teherautó gázolt el az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében.

Egész júliusra és a nap 24 órájára érvényes behajtási engedéllyel rendelkezett az említett betonkeverő – írja Budapest Közút közlése nyomán a hvg.hu. Kötelező útvonalat nem írtak elő számára. A járművet a Strabag egyik alvállalkozója üzemeltette.

A Király utca érintett szakasza a Közép-Pest össztömeg-korlátozott övezet része, ide a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók reggel 7 és este 6, illetve este 10 és reggel 5 óra között csak behajtási hozzájárulással hajthatnak be. A Budapest Közút szerint az övezet besorolása és időbeli korlátozása a vonatkozó fővárosi rendelet hatálybalépése óta nem változott.

Az engedély, annak ellenére, hogy nem írt elő kötelező útvonalat, azt viszont előírta, hogy

a betonkeverő elsősorban főútvonalakon közlekedjen, és a korlátozott övezetet a lehető legrövidebb útvonalon érintse.

A belváros megközelítésére a Könyves Kálmán körút–Hungária körút–Róbert Károly körút használatát írta elő, 3,8 méteres magasság felett a Kőbányai út és a Pongrác út igénybevételével. Az Elnök utcán nem hajthatott át, a Szeszgyár közbe pedig nem hajthatott be.

A Strabag a fuvar céljáról, a betonkeverő műszaki felszereltségéről – így a holttérfigyelő eszközökről – és a baleset további körülményeiről nem adott tájékoztatást, arra hivatkozva, hogy ezek az információk a hatósági eljárás részét képezik. „Természetesen minden súlyos balesetet belső vizsgálat keretében is részletesen kivizsgálunk” – írta a cég arra a felvetésre, hogy indítanak-e belső vizsgálatot.

A főpolgármester bejegyzése szerint London példáját követve vizsgálják a holttérfigyelő eszközök kötelezővé tételének lehetőségét. Karácsony Gergely közölte azt is, támogatják a KRESZ azon módosítását, hogy a buszok és teherautók kanyarodási sebességét 10 kilométer/órában korlátozzák.

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