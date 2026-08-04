Tragédia Dunakeszin: eggyel kevesebben jöttek ki a Dunából, mint ahányan belementek

Egy ember elmerült a Dunában Dunakeszinél, miután egy nagyobb társasággal bement a folyóba - írja a mentésben részt vevő Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság és a társszervezetek tájékoztatása alapján a hellogod.hu.

A szemtanúk szerint a társaság tagjai a sekély vízben gázolva egy hirtelen medertöréshez értek. A hirtelen mélyülés többeket meglepett:

voltak, akik önerejükből ki tudtak jönni, másoknak segítségre volt szüksége, egyvalaki azonban elmerült.

Az első bejelentések még sodródó emberekről szóltak, ezért a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság riasztása alapján indult meg a kutatás. A helyszínre később drónos egység is érkezett, ekkor vált egyértelművé, hogy a keresett személy nem sodródik, hanem elmerült.

Az alsóbb szakaszon hajós kutatást is végeztek a Folyami Katasztrófavédelem egységével együttműködésben, azonban az eltűnt férfit az esti órákig sem sikerült megtalálni.

A lap hozzáteszi, az eset ismételten felhívja rá a figyelmet, hogy a Dunában történő fürdőzés komoly veszélyeket rejt. A folyó medre helyenként hirtelen mélyülhet, a sodrás és a változó vízviszonyok pedig a tapasztalt úszók számára is kockázatot jelenthetnek.