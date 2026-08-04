ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362
usd:
314.38
bux:
149084.47
2026. augusztus 4. kedd Dominika, Domonkos
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mihályvári-Farkas Viktória a nõi nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenyében a párizsi vizes Európa-bajnokságon a Szajnán 2026. augusztus 4-én.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Magyar siker: ezüstérmes lett nyíltvízi úszónk 10 kilométeren az Eb-n

Infostart / MTI

Mihályvári-Farkas Viktória címvédőként ezüstérmet nyert kedden a nyíltvízi úszók 10 kilométeres olimpiai versenyszámában a párizsi Európa-bajnokságon.

Az FTC 22 éves versenyzője a táv jelentős részében élen állt, a hajrát azonban az olimpiai bronzérmes olasz Ginevra Taddeucci jobban bírta.

A férfiak délelőtti versenyével ellentétben a 14.30-as női rajtra kitisztult az ég, és a 30 Celsius fok fölötti hőmérséklet is „megérkezett” a Szajna partjára. A vízbe 32-en ugrottak be, utolsóként Mihályvári-Farkas Viktória, aki tavaly Stari Gradban gyakorlatilag kezdő nyíltvízi úszóként megnyerte a királyszámot. A címvédő a szám egyedüli magyarja volt, mivel a párizsi olimpia, illetve a júniusi setubali világkupa-verseny után is a rossz vízminőség miatt megbetegedett – ötkarikás negyedik – Fábián Bettina végül nem indult.

Az ferencvárosi sportoló bár az első tempókat a mezőny végén tette meg, nem sokkal később már a mezőny élére úszott és diktálni kezdte az iramot. A verseny innentől kezdve sokáig eseménytelenül telt, Mihályvári-Farkas úszott elöl, egy bő tízfős társaság pedig követte őt. A táv kétharmadáig vezetett Mihályvári-Farkas, a hatodik kör közepén azonban ketten is elé kerültek, így riválisai lábvízén tempózott tovább.

A magyar címvédő rövid ideig „pihent”, és visszaállt az élre, az utolsó kört azonban már az olasz Ginevra Taddeucci kezdte meg az élen, nyomában Mihályvári-Farkassal, illetve honfitársával, Linda Caponival.

Körülbelül 500 méter volt hátra, amikor már egyértelművé vált, hogy az élen álló Taddeucci vagy Mihályvári-Farkas lesz az aranyérmes, 2-300 méterrel később pedig tovább tisztult a kép, az olasz elúszott a magyartól, és végül magabiztosan diadalmaskodott.

Ez volt a második magyar érem a francia fővárosban zajló kontinensviadalon, melyen kedd délelőtt a férfiak 10 kilométeres versenyében Betlehem Dávid lett második.

Eredmények:

nyíltvízi úszás:

női 10 km, Európa-bajnok:

Ginevra Taddeucci (Olaszország) 2:07:49.9 óra

2. MIHÁLYVÁRI-FARKAS VIKTÓRIA 2:07:59.6

3. Linda Caponi (Olaszország) 2:08:03.4

férfi 10 km, Európa-bajnok:

Florian Wellbrock (Németország) 1:55:18.3 óra

2. BETLEHEM DÁVID 1:55:20.5

3. Oliver Klemet (Németország) 1:55:24.8

...16. KOVÁCS-SERES HUNOR 1:56:15.2

...23. RASOVSZKY KRISTÓF 1:58:02.3

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Magyar siker: ezüstérmes lett nyíltvízi úszónk 10 kilométeren az Eb-n

úszás

eb

címvédő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter Pakson: 3 centivel magasabb a víz, mint éjjel, 260 fokon tartják a turbinákat, hogy bármikor újraindulhassanak

Magyar Péter Pakson: 3 centivel magasabb a víz, mint éjjel, 260 fokon tartják a turbinákat, hogy bármikor újraindulhassanak
Az atomerőműben tartott bejárást a kormányfő és miniszterei, valamint a védekezést vezető főtanácsadó, Magyar Péter köszönetet mondott a munkálért az erőmű minden munkatársának. Hamarosan bemutatják azokat a felvételeket is, amelyeket az erőművön belül készítettek a jelenlegi állapotokról.
 

A kormány szerint számokban kimutatható az átütemezett energiahasználat

Rossz hír érkezett: meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást

A kontinens egyik legforróbb pontjává vált Magyarország – térképpel

Lángba borult az ország: félelmetes számokat közöltek a tűzoltók

Kapitány István üzent az energiahelyzetről

VIDEÓ
Mikor csapnak le az első ukrán gyártású Patriot-rakéták? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
Budapesten is elfogyhat az ivóvizünk? Csörnyei Géza, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.04. kedd, 18:00
Gerendai Károly
a Sziget Fesztivál főszervezője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólalt Bessent a Hormuzi-szorosról, ugranak a tőzsdék, esik az olajár

Megszólalt Bessent a Hormuzi-szorosról, ugranak a tőzsdék, esik az olajár

Jó hangulatban telt hétfőn a kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Dow új történelmi csúcson zárt és emelkedtek a technológiai óriásvállalatok részvényei, ma pedig újabb lendületet vettek a vezető indexek, a Dow ugrik és az S&P 500 is új csúcsra ment. Az optimizmust a vállalati gyorsjelentések mellett amerikai nyilatkozatok is fűtik az állítólagos amerikai-iráni tárgyalásokkal és a Hormuzi-szoros megnyitásával kapcsolatban, amire az olajár esik. Ma reggel Ázsiában felemás volt a hangulat, az európai tőzsdéken pedig emelkedéseket lehetett látni, itthon hasonlóan pozitív volt a kép. A magyar részvénypiacon a fókusz egyre inkább a vállalati gyorsjelentéseken van, a héten mind a négy hazai blue chip közzéteszi második negyedéves számait, holnap hajnalban az OTP jelent. A nap nyertese az Alteo a BÉT-en a tegnapi negyedéves jelentést követően, de a Mol is nagyot ment ma, új történelmi csúcsra került az olajcég árfolyama. A napot maga a BUX index is soha nem látott magasságban zárta.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a bejelentés, sokak kedvenc áruháza tűnhet el Magyarországról: megpecsételődött a hazai Tesco sorsa?

Itt a bejelentés, sokak kedvenc áruháza tűnhet el Magyarországról: megpecsételődött a hazai Tesco sorsa?

Új szakaszba léphetett a Tesco közép-európai kivonulása, miután a brit áruházlánc befektetési bankokat bízott meg az értékesítés előkészítésével.

BBC
Business Sport Travel Science
Oil prices fall on hopes Strait of Hormuz could reopen

Oil prices fall on hopes Strait of Hormuz could reopen

US Secretary of State Marco Rubio and Treasury Secretary Scott Bessent both announced talks had progressed to allow shipments to resume.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 4. 15:20
Nagy esélyt kapott az újpesti focista, aki egy meccs után külföldre igazol
2026. augusztus 4. 12:09
Drámai végjáték után szerzett Eb-érmet Betlehem Dávid
×
×