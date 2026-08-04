Magyar siker: ezüstérmes lett nyíltvízi úszónk 10 kilométeren az Eb-n

Az FTC 22 éves versenyzője a táv jelentős részében élen állt, a hajrát azonban az olimpiai bronzérmes olasz Ginevra Taddeucci jobban bírta.

A férfiak délelőtti versenyével ellentétben a 14.30-as női rajtra kitisztult az ég, és a 30 Celsius fok fölötti hőmérséklet is „megérkezett” a Szajna partjára. A vízbe 32-en ugrottak be, utolsóként Mihályvári-Farkas Viktória, aki tavaly Stari Gradban gyakorlatilag kezdő nyíltvízi úszóként megnyerte a királyszámot. A címvédő a szám egyedüli magyarja volt, mivel a párizsi olimpia, illetve a júniusi setubali világkupa-verseny után is a rossz vízminőség miatt megbetegedett – ötkarikás negyedik – Fábián Bettina végül nem indult.

Az ferencvárosi sportoló bár az első tempókat a mezőny végén tette meg, nem sokkal később már a mezőny élére úszott és diktálni kezdte az iramot. A verseny innentől kezdve sokáig eseménytelenül telt, Mihályvári-Farkas úszott elöl, egy bő tízfős társaság pedig követte őt. A táv kétharmadáig vezetett Mihályvári-Farkas, a hatodik kör közepén azonban ketten is elé kerültek, így riválisai lábvízén tempózott tovább.

A magyar címvédő rövid ideig „pihent”, és visszaállt az élre, az utolsó kört azonban már az olasz Ginevra Taddeucci kezdte meg az élen, nyomában Mihályvári-Farkassal, illetve honfitársával, Linda Caponival.

Körülbelül 500 méter volt hátra, amikor már egyértelművé vált, hogy az élen álló Taddeucci vagy Mihályvári-Farkas lesz az aranyérmes, 2-300 méterrel később pedig tovább tisztult a kép, az olasz elúszott a magyartól, és végül magabiztosan diadalmaskodott.

Ez volt a második magyar érem a francia fővárosban zajló kontinensviadalon, melyen kedd délelőtt a férfiak 10 kilométeres versenyében Betlehem Dávid lett második.

Eredmények:

nyíltvízi úszás:

női 10 km, Európa-bajnok:

Ginevra Taddeucci (Olaszország) 2:07:49.9 óra

2. MIHÁLYVÁRI-FARKAS VIKTÓRIA 2:07:59.6

3. Linda Caponi (Olaszország) 2:08:03.4

férfi 10 km, Európa-bajnok:

Florian Wellbrock (Németország) 1:55:18.3 óra

2. BETLEHEM DÁVID 1:55:20.5

3. Oliver Klemet (Németország) 1:55:24.8

...16. KOVÁCS-SERES HUNOR 1:56:15.2

...23. RASOVSZKY KRISTÓF 1:58:02.3