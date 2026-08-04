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Kaiser Ferenc biztonság- és védelempolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense.
Nyitókép: InfoRádió

Kaiser Ferenc: most mindenki drónokat és a drónok elleni hadviselésre fejleszt

Infostart / InfoRádió

A modern hadviselésben mindenki a drónok elleni védelemre koncentrál – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, aki beszélt a legújabb fejlesztésekről, és azt is elmondta, miért jöttek ismét „divatba” a csöves fegyverek, mint a légvédelmi gépágyúk.

Szinte már közhely, hogy minden fegyverfejlesztés nyomán előbb-utóbb meg fog jelenni valamilyen ellenfejlesztés, ami hatástalanítja. Az ukrán száloptikás drónok ellen tudnak valamit csinálni az oroszok? Az Aréna című műsorban erre a kérdésre Kaiser Ferenc azt válaszolta, hogy az oroszoknak is van száloptikás drónjuk.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense arról is beszélt, hogy egyre jobb az álcázás, másrészt ma a hadiipari vásárokon, vagy a szakirodalomban mindenki drónvédelemről, counter drónról, drónelhárításról beszél, tehát újra divatba jöttek úgymond a csöves fegyverek, főleg a nagy tűzgyorsaságú légvédelmi gépágyúk.

„Ezekhez vannak intelligens lőszerek, amik gyakorlatilag a cél közelében nyilakra esnek szét, óriási repeszhatással rendelkeznek, hogy megsemmisítsenek nemhogy drónokat, hanem egy-egy sorozattal drónrajokat is képesek kiiktatni. A legkorszerűbb európai légvédelmi rendszerek, de az amerikaiak, az oroszok, meg a kínaiak is tudják ezt.”

Mint mondta:

mindenki lézerrel dolgozik, rengeteg lézeres fegyverrendszer van, amit kifejezetten drónok elleni fegyverként kezdtek használni.

Ezen a téren nagyon komoly hadműveleti tapasztalatok is vannak. Az első ilyen rendszer, ami már több száz éleslövészeten átesett, az izraeli vasnyaláb rendszer volt, de az amerikaiak, a britek, az oroszok, a kínaiak, a franciák, a németek is rendelkeznek előrehaladott ezen a téren kísérletekkel.

„Tehát nyilvánvaló, hogy most mindenki a drónok elleni hadviselésre koncentrál, mert az a legnagyobb fenyegetés most a harcmezőn” – fogalmazott Kaiser Ferenc, aki az ukrajnai háború állásáról elmondta: Ukrajna számára győzelem, hogy megmaradt az államisága, míg Oroszország csigalassúsággal halad a frontvonalon. Mint fogalmazott: Ukrajnában „CNN-háború” folyik: a nyilvánosság ereje is kellett ahhoz, hogy a háborúzó felek megpróbálják minimalizálni a civil áldozatok számát.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az iráni háborús helyzetet is elemezte az Arénában: többek között azt is mondta, hogy jelentősen csökkent az Egyesült Államok szövetségesi tekintélye a térségben az iráni helyzet kezelése miatt.

Az Aréna műsorvezetője Exterde Tibor volt, a teljes interjút megnézheti, meghallgathatja alább.

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