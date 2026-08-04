Szalmonellás terméket hív vissza a boltokból az egyik nagy élelmiszerlánc

Az érintett termék minőségmegőrzési ideje 2026. augusztus 5., vonalkódja 5999086455314, a terméket a Pápai Hús Kft. gyártja – ismertették a közleményben.

A tájékoztatás szerint a forgalmazó MH Magyarország Kft. a hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás intézkedéseit, a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) követik – tették hozzá.

A közleményben azt javasolja a hivatal, ha valaki a visszahívott termékből vásárolt, és még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

Az érintett terméket ezen a linken megnézhetik, hogy felismerjék a boltban.