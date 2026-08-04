ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.97
usd:
316.22
bux:
0
2026. augusztus 4. kedd Dominika, Domonkos
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Szalmonellás terméket hív vissza a boltokból az egyik nagy élelmiszerlánc

Infostart

Szalmonella jelenléte miatt a MH Magyarország Kft. visszahívta a 250 grammos Auchan Kedvenc vöröshagymás sertés tepertőkrémet – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Az érintett termék minőségmegőrzési ideje 2026. augusztus 5., vonalkódja 5999086455314, a terméket a Pápai Hús Kft. gyártja – ismertették a közleményben.

A tájékoztatás szerint a forgalmazó MH Magyarország Kft. a hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás intézkedéseit, a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) követik – tették hozzá.

A közleményben azt javasolja a hivatal, ha valaki a visszahívott termékből vásárolt, és még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

Az érintett terméket ezen a linken megnézhetik, hogy felismerjék a boltban.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Szalmonellás terméket hív vissza a boltokból az egyik nagy élelmiszerlánc

fogyasztóvédelem

szalmonella

termékvisszahívás

auchan

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csörnyei Géza: az 50-60 éves budapesti vízvezetékek az élettartamuk végére jutottak

Csörnyei Géza: az 50-60 éves budapesti vízvezetékek az élettartamuk végére jutottak
A fővárosi vízhálózat átlagéletkora 50 év felett van, de nem a 100 évnél idősebb vezetékekkel van a legtöbb probléma – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Csörnyei Géza, a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója. Beszélt arról is, hogy ezek a vízcsövek rosszul bírják a kánikulai időszakok többletterhelését.
 

Vízkorlátozásnál is megvan a kikapcsolási sorrend – szakember: 10-30 százalék fogyasztást otthon is meg lehet spórolni

Magyar Péter leadta a vészjelzést

Energiakrízis: még nem lélegezhetünk fel, de sokat segített, hogy takarékoskodnak az emberek és a cégek

Élőben követhető, mennyi áramot termel a paksi atomerőmű még működő blokkja

Bezár a Balaton ikonikus látványossága Siófokon

Itt a vége a forróságnak – mutatjuk

Oldják a biciklis-gyalogos konfliktusokat a Nagykörúton Budapesten

Oldják a biciklis-gyalogos konfliktusokat a Nagykörúton Budapesten

A Nagykörút teljes megújulásáig sem maradnak el az ottani fejlesztések: több hely jut a gyalogosoknak, biztonságosabbá válik a kerékpáros közlekedés, miközben új parkoló- és rakodóhelyek is létesülnek a József körút egy szakaszán – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).
VIDEÓ
Mikor csapnak le az első ukrán gyártású Patriot-rakéták? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
Budapesten is elfogyhat az ivóvizünk? Csörnyei Géza, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.04. kedd, 18:00
Gerendai Károly
a Sziget Fesztivál főszervezője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump kiakadt az olajcégekre: azt mondja, nyerészkednek a háborún - "A szabad piac híve vagyok, de nem tetszik ez nekem"

Trump kiakadt az olajcégekre: azt mondja, nyerészkednek a háborún - "A szabad piac híve vagyok, de nem tetszik ez nekem"

Donald Trump élesen bírálta az ExxonMobilt és a Chevront, amiért a Hormuzi-szoros térségében kialakult katonai válság közepette rekordnyereséget érnek el, miközben az amerikai autósok egyre többet fizetnek az üzemanyagért. Az elnök felszólította az olajvállalatokat az üzemanyagárak csökkentésére, valamint arra, hogy profitjuk egy részét osszák meg a társadalommal - írta meg a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Még nincs vége a hőségnek, mutatjuk, hol lesz a legrosszabb a helyzet

Még nincs vége a hőségnek, mutatjuk, hol lesz a legrosszabb a helyzet

Kedden is folytatódik a rendkívüli hőhullám Magyarországon.

BBC
Business Sport Travel Science
EU calls for stronger borders after Ceuta migrant crossings

EU calls for stronger borders after Ceuta migrant crossings

Ursula von der Leyen has called for action ahead of an urgent EU interior ministers meeting to discuss the issue.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 4. 06:52
Baj van reggel a HÉV-vel, baleset történt
2026. augusztus 4. 06:48
Oldják a biciklis-gyalogos konfliktusokat a Nagykörúton Budapesten
×
×