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Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke a Petőfi Sándor-emlékévről tartott sajtótájékoztatón az Emberi Erőforrások Minisztériumának Tükörtermében 2021. június 1-jén.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Bús Balázs a védőjén keresztül reagált a gyanúsításra

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ELŐZMÉNYEK

A Facebookon jelent meg a közlés, mely szerint a volt óbudai polgármester és NKA-alelnök a „Tisza-rendszer politikai foglyának” tartja magát.

Vezető beosztású hivatalos személy által az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsította meg az ügyészség Bús Balázs fideszes politikust, volt III. kerületi polgármestert az óbudai korrupciós ügyben.

A jelenleg a Csillag börtönben lévő fideszes politikus 2002 és 2006 között a III. kerület alpolgármestere, 2006 októbere és 2019 októbere között polgármestere volt, védőjén keresztül közleményt adott ki, amit csak egyben engedett közölni:

„Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van”

- 5 hete hurcolt el otthonomból a NAV hamis és feltételezéseken alapuló vádakkal.

- A bíróság előtt a vádakat pontról pontra cáfoltam, de Magyar Péter elvárásai szerint jogsértő és törvénytelen módon politikai döntést hozott a bíróság. Mint A tanú című filmben.

- Polgármesterként és az NKA tisztségviselőjeként semmilyen jogsértést, törvénytelenséget és mulasztást nem követtem el. Egyetlen „bűnöm”, hogy fideszes voltam. Magyar Péter gátlástalanul hazudik, amikor azt üvölti, hogy 17 milliárd forint tűnt el az NKA-ból. Semmi nem tűnt el. Ezzel szemben tény, hogy több, mint 10 milliárd forint maradvánnyal adtuk át az NKA-t az új miniszternek, a folyamatban levő pályázatokkal együtt.

- 37 évvel a rendszerváltás után nem gondoltam, hogy átélem dédszüleim történetét, akiknek az 50-es években elvették a házukat, iparukat, vagyonukat és kitelepítették őket Fegyvernekre, csak mert polgárok voltak és nem kommunisták. Ma mindenki ugyanerre számíthat, ha nem ismeri Magyar „Cipolla” Pétert.

- 40 éve a magyar sorkatonai szolgálat alatt a III/IV-es ügyosztály (katonai elhárítás) figyeltetett meg és próbált besúgóvá tenni. Nem sikerült.

- Utána (1987) az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) próbált politikai okokból az Esztergomi Hittudományi Főiskoláról eltávolítani. Nem sikerült.

- Meggyőződésem, hogy július 13-án Magyarországon megszűnt a jogállam és demokrácia, magamat a Tisza rendszer politikai foglyának tartom.

- Elfogadhatatlan, hogy a hatóságok a bolsevik Magyar Péter utasításai szerint politikai okokból bárkit börtönbe zárhat.

- Elfogadhatatlan, hogy a bíróság mérlegelés és gondolkodás nélkül végrehajtja a politikai befolyás alá került ügyészség hamis vádjait.

- Elfogadhatatlan, hogy a bíróság a döntéseiről hamarabb tájékoztatja a sajtót, mint az érintettet.

- Elfogadhatatlan, hogy a tiszás hatalom önös érdekből, jogerős ítélet nélkül korlátozza a szabadságot, a családi kapcsolattartást és a szabad vallásgyakorlást.

„Vajon valóban igazságot szóltok,

igazságos ítéletet hoztok, emberek fiai?

Nem! Szívetekbe gonoszat műveltek,

kezetek igazságtalanságot sző a földön.

Örvend majd az igaz, amikor látja a bosszút, és a bűnösök vérében mossa lábait.

Mégis van jutalma az igaznak,

Bizony van Isten, aki igazságot szolgáltat nekik a földön!”

(Zsolt 58. 2-3, 11-12)

Szeged, Csillag börtön 2026. július 28.

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