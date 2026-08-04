Akkugyárak: Gajdos László nagy bejelentést tett

Gajdos László azt írta, hogy Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett, társadalmilag elfogadható módon működhet.
Az ellenőrzések kiterjednek az üzemek
- tényleges kapacitására,
- anyagfelhasználására,
- kibocsátására,
- vízhasználatára és
- hulladékgazdálkodására, valamint
- az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményekre,
- az oldószerekre és
- az ipari hulladék kezelésére
– jelezte.
A miniszter szerint az ellenőrzések nemcsak a benyújtott dokumentumok vizsgálatára terjednek ki,
a hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel,
és az alapanyagok útjától a kibocsátásokon át a hulladék kezeléséig vizsgálják a teljes folyamatot.
Indokolt esetben mintavételre és laboratóriumi vizsgálatra is sor kerül, súlyos jogsértés vagy veszélyeztetés esetén pedig azonnali hatósági intézkedés következik – fűzte hozzá.
Gajdos László hangsúlyozta, hogy a program célja a jogsértések feltárása és megszüntetése, valamint a szabályozás, az engedélyezési gyakorlat és a hatósági ellenőrzések megerősítése.