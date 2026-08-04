Itt a vége a forróságnak – mutatjuk

Kedden napos idő várható általában kevés gomolyfelhővel.

Csapadék az ország döntő részén már nem lesz, legfeljebb északkeleten lehet napközben egy-egy jelentéktelen futózápor.

Reggelig mindenütt gyenge marad a légmozgás, majd napközben a déli szél a Dunántúlon megélénkül, Sopron térségében olykor erős lökések is kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17 és 24 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken néhány fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak, míg a vízpartokon, városokban, magasabban fekvő helyeken melegebb lesz a hajnal.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 37 és 41 fok között valószínű.