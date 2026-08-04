Marad az állami home office – a nap hírei

Meghosszabbítja péntekig az otthoni munkavégzést és fenntartja a vasúti teherszállítás szüneteltetését a kormány, miután az országos tisztifőorvos meghosszabbította harmadfokú hőségriasztást. A miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után közzétett videójában azt mondta, hogy a következő 48 óra lesz a legnehezebb, a hőség miatt nőni fog a fogyasztás. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna vízszintje kissé emelkedett, de már leállított turbinák újraindításáról kizárólag akkor születhet döntés, ha a szükséges vízszint tartósan rendelkezésre áll, és több napra előre kizárható az újabb apadás.

A paksi atomerőmű dolgozói minden leállított turbinát próbálnak 260 fok körüli hőmérsékleten, indulásra kész állapotban tartani – közölte miniszterelnök, miután bejárta a létesítményt délelőtt. Az előrejelzések szerint nagyobb mennyiségű eső eshet a következő napokban a Duna osztrák-német vízgyűjtő területein. Ha ez valóban megtörténik, akkor Paksnál is emelkedhet a vízszint egy héten belül.

Meghosszabbította pénteken éjfélig a harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleménye szerint a következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet.

Az extrém hőség és az energiaválság miatt elmarad három szerdára tervezett országgyűlési bizottsági ülés. Nem tartják meg az oktatási bizottság, valamint a kegyelmi botrány felelőseit és a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság ülését, az új időpontról később döntenek.

Csökkentett termeléssel működik augusztusban az Audi Hungária, igazodva az európai autóipari működési szokásokhoz – közölte az autógyár. Azt írták, a csökkentett termeléssel a villamosenergia-felhasználásuk nagyságrendekkel kevesebb, mint az éves átlag.

Folyamatosan jelentik be energiatakarékossági intézkedéseiket a hazai kereskedelmi láncok. A Lidl és a Penny korlátozza a péksütemények sütését és a parkolóiban az áramkutak használatát, valamint lekapcsolja a bolti logók világítását és az italhűtőket. Az Auchan és a Tesco is csökkentette az épületvilágítást. Az OMV a Shell Hungary és a Mol ideiglenesen leállította autómosóit és korlátozza az elektromos töltők teljesítményét.

Ausztriában az alacsony dunai vízállás miatt gyakorlatilag leállt az áruszállító hajózás, és a minisztérium a folyami áruforgalom jelentős visszaesésére számít. A tárca szerint a jelenlegi helyzet a 2003-as és 2018-as történelmi mélypontokhoz hasonlítható, miközben a rendkívüli kisvizes időszak már nyár közepén kialakult. A szakértők szerint a szélsőségesen alacsony vízállás hosszabb távú tendencia része, és a jövőben gyakoribbá válhat.

A kánikula miatt hétfőn megdőlt az országos és fővárosi hajnali minimum-, valamint a budapesti napi maximumhőmérsékleti rekord is. Budapest Lágymányos állomásán hajnalban 26,8 Celsius-fokig hűlt csak le a levegő, Újpesten pedig 39,6 Celsius-fokos csúcshőmérsékletet mértek, megdöntve a 2017-es 38,7 Celsius-fokos rekordot. A HungaroMet szerint Magyarország hétfőn Európa egyik legmelegebb országa volt, a legmagasabb hőmérsékletek nagyrészt 36 és 40 Celsius-fok között alakultak.

Országos ellenőrzési program indult az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára – közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette: az ellenőrzések az üzemek kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízhasználatára és hulladékgazdálkodására is kiterjednek. A hatóságok a helyszínen is összevetik az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és szükség esetén mintát is vehetnek.

Benyújtotta a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek a kormány. A javaslat szerint szeptember 1-jétől a vényköteles gyógyszerek, valamint az orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén áfakulcsa 5 százalékról nullára csökken.

Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és a biztosított keretösszeget a rászoruló családoknak – írta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László bejegyzésében arról számolt be, hogy soron kívüli egyeztetésre hívta az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit és utasította őket a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására.

A már kifizetett összegek mellett további követeléseket is érvényesíthet az állam a zuglói irodakomplexum ügyében. A szerződés alapján visszajár a foglaló kétszerese, valamint a nettó vételármaximum 10 százalékának megfelelő meghiúsulási kötbér is, emellett kártérítési igény is benyújtható.

Budapest főépítésze jóváhagyta az Óbudai-sziget új gyalogoshídjának koncepcióját – közölte a beruházó. A 138 méter hosszú, 3,5 méter széles híd teljes egészében magánforrásból valósul meg. A gyalagoshíd akadálymentes lesz, és a HÉV, a rakpart és a Duna-ág felett átívelve teremt közvetlen kapcsolatot az Óbudai-szigettel.

Európai védelmi ipari vállalatokkal közösen fejleszt ballisztikusrakéta-elhárító rendszert Ukrajna. A projektet vezető Fire Point szerint már 13 európai partner csatlakozott a programhoz, amelynek első sikeres elfogási tesztjét 2027 közepére tervezik. A fejlesztés célja egy olyan elfogórakéta létrehozása, amely olcsóbb lehet a Patriot rendszer rakétáinál.

A spanyol belügyminiszter szerint nem került veszélybe a schengeni övezet biztonsága a ceutai migrációs válság nyomán. Fernando Grande-Marlaska európai hivatali partnereivel tartott rendkívüli videokonferenciát. A tárcavezető konstruktívnak nevezte a találkozót, amelyet amiatt hívtak össze, hogy a múlt héten tízezrek jutottak át illegálisan az észak-afrikai autonóm spanyol város területére Marokkóból.