Így néz ki az áramspórolási összefogás a számok nyelvén

A közleményben azt írták: a következő napokban 40-42 fokos csúcshőmérsékletet mutatnak az előrejelzések, ezért az országos tisztifőorvos meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig. Akkor az előrejelzések szerint egy hidegfront hoz átmeneti enyhülést, pár napig nem lesz 30 foknál melegebb – jelezték.

Hozzátették: a hidegfront nem hoz annyi csapadékot Magyarországra, hogy javítson az aszályhelyzeten, de Ausztriában eshet annyi, amennyi megemelheti a Duna rekordalacsony vízállását. A tájékoztatás szerint jelenleg pár centiméterrel magasabb a vízszint, mint ami szükségessé tenné a Paksi Atomerőmű utolsó működő turbinájának leállítását is. A számítások szerint a következő napokban már lassú javulás várható, de a többi turbina újraindításához a szükséges vízszintnek tartósan meg kell maradnia. Minden döntésnél a nukleáris biztonság az első – hangsúlyozták, hozzátéve, hogy addig is a szakemberek fegyelmezetten, folyamatos készenlétben dolgoznak a rendkívüli helyzetben.

Kiemelték, hogy a vízállás mellett a termelést egyéb kockázatok is veszélyeztetik: mivel egy rendszer működik, bármilyen kisebb üzemzavar kritikus lehet. Ezért fontos továbbra is takarékoskodni a villamosenergiával – hívták fel a figyelmet.

Közölték: az elmúlt napokban 837 közepes és nagyfogyasztó tett önkéntes vállalást, összesen több mint 600 megawatt fogyasztás csökkentésére vagy átütemezésére. Amennyiben az ország energiaellátásának biztonsága ezt megköveteli, a nagyfogyasztók kötelező korlátozását vagy akár lekapcsolását is lehetővé teszik a jogszabályok. A következő 48 óra lesz a legnehezebb – mutattak rá.

Hangsúlyozták, hogy emellett a lakosság összefogásának is köszönhető, hogy az ország villamosenergia-ellátása stabil. A kormány továbbra is arra ösztönzi az embereket, hogy délután 5 és este 10 óra között ütemezzenek át minden halasztható áramfogyasztást.

A hőség nőni fog a következő napokban, ezért a kormány a Védelmi Munkacsoport ülésén eldöntötte, hogy fenntartja a vasúti teherszállítás szüneteltetését szerdán és csütörtökön is 17 és 22 óra között, ami az esti csúcsidőszakban a számítások szerint 60-90 megawatt terhelést vesz le az energiahálózatról.

Az államigazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig érvényben marad az otthoni munkavégzés ott, ahol ezt a feladatok jellege lehetővé teszi, és a magánszektor munkaadóit is a példa követésére kérik – áll a közleményben.