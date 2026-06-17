Rendkívüli országgyűlési ülésnapok jönnek, itt a nagyon sűrű program, szavazások jönnek

Jövő hétfőre és keddre, vagyis június 22-re és 23-ra is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter Forsthoffer Ágnes házelnöknél. Az Országgyűlés honlapjára is felkerült indítványban a miniszter hét olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyekről tárgyalni kell.

Ezek a következők:

az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges

egyes törvények módosításáról (ez a 110 oldalas javaslatcsomag a korrupció ellen, benne a kekvák megszüntetése, a vagyonnyilatkozatok és a Btk. szigorítása, a közbeszerzés átláthatósága)

egyes törvények módosításáról (ez a 110 oldalas javaslatcsomag a korrupció ellen, benne a kekvák megszüntetése, a vagyonnyilatkozatok és a Btk. szigorítása, a közbeszerzés átláthatósága) a médiatörvény,

felsőoktatási, családügyi, kulturális tárgyú javaslatok,

a szlovák–magyar energiavezetékek ügye,

a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, és

a vizsgálóbizottságokról és

egyes házszabályi rendelkezésekrő.

Mint írja a javaslat, a rendkívüli ülés megtartása a felsorolt önálló indítványok elfogadása miatt szükséges, mert „az indítványokkal összefüggő szavazásoknak az őszi ülésszakra történő halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné, tekintettel arra, hogy a megtárgyalásra kerülő törvénymódosítások célja, hogy Magyarország európai uniós forrásokhoz való hozzáférése biztosított legyen”.

Az Országgyűlés „rendes” nyári ülésszaka most hétfőn véget ért, így már keddre is rendkívüli ülést kellett összehívni. Mint Magyar Péter miniszterelnök jelezte, a Ház egész nyáron ülésezni fog, annyi a megoldandó feladat.

Most hétfőn elfogadta az Országgyűlés hétfőn az Alaptörvény tizenhatodik módosítását, amely nyolc évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Törölték az Alaptörvényből a Szuverenitásvédelmi Hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést. Az Alaptörvény záró rendelkezéseit is kiegészítették, itt szerepel, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak (kekva) az állam által juttatott vagyona visszaszáll az államra.

Kedden sürgős tárgyalásba vette az Országgyűlés az európai uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges 110 oldalas törvénymódosító javaslatot.