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Magyar Péter miniszterelnök a frakcióvezetõk napirend elõtti felszólalásaira reagál az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. június 15-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Magyar Péter nyitja az Országgyűlés újabb kétnapos ülését, sorsdöntő szavazások jönnek

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ELŐZMÉNYEK

Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az Országgyűlés újabb rendkívüli ülése, ismerteti a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló javaslatot, és hogy hogyan váltják le a közjogi méltóságokat. Kedden egy sor fontos indítványról, így a 110 oldalas korrupcióellenes törvénycsomagról is szavazhatnak – benne a vagyonnyilatkozatok szigorításával és a kekvák megszüntetésével.

Hétfőn és kedden ülésezik a parlament, Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter indítványára.

A hétfői ülés várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik 13 óra után. Vasárnap a kormányfő megírta a Facebook-oldalán, miről lesz szó a beszédében, többek között a közjogi méltóságok leváltásáról is: „Holnap rendkívüli kormányülés, aztán frakcióülés. 13 órától a Parlamentben ismertetem a bábok eltávolítását és a Vagyonvisszaszerzési Hivatalt. + még valamit” – fogalmazott Magyar Péter.

A hétfői viták után a képviselők kedden többek között szavazhatnak

  • az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabbá tételéről,
  • a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról,
  • a közmédia átalakításáról, és
  • az uniós pénzek hazahozatalához szükséges 110 oldalas javaslatcsomagról, benne a kekvák megszüntetsével és a vagyonnyilatkozatok szigorításával.

Hallerné Nagy Anikó (Tisza Párt), a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően elmondta, a kormányfő jelezte a testületnek, hogy hétfőn napirend előtt fel kíván szólalni.

A napirend előtti felszólalásokat az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések követik, majd a parlament lefolytatja az országgyűlési vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabbá tételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, valamint az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló indítványokhoz, illetve az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat módosításához benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáit.

A parlament keddi ülése reggel 9-kor ismét napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, majd az Országgyűlés szavaz a hétfőn megtárgyalt indítványokról.

A képviselők még kedden megkezdik az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló javaslat általános vitáját. A törvényalkotók ebben

az egyszintű örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének elhalasztását kezdeményezik.

Az Országgyűlés „rendes” nyári ülésszaka múlt hétfőn véget ért, így már múlt keddre is rendkívüli ülést kellett összehívni. Mint Magyar miniszterelnök jelezte, a Ház egész nyáron ülésezni fog, annyi a megoldandó feladat. A mostani héten várhatóan beterjesztik az Országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat is.

A hivatal elsődleges feladata az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. „A közpénz visszanyeri közpénz jellegét” – írta korábban a kormányfő.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter nyitja az Országgyűlés újabb kétnapos ülését, sorsdöntő szavazások jönnek

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Magyar Péter nyitja az Országgyűlés újabb kétnapos ülését, sorsdöntő szavazások jönnek

Magyar Péter nyitja az Országgyűlés újabb kétnapos ülését, sorsdöntő szavazások jönnek
Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az Országgyűlés újabb rendkívüli ülése, ismerteti a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló javaslatot, és hogy hogyan váltják le a közjogi méltóságokat. Kedden egy sor fontos indítványról, így a 110 oldalas korrupcióellenes törvénycsomagról is szavazhatnak – benne a vagyonnyilatkozatok szigorításával és a kekvák megszüntetésével.
 

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