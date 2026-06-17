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Kedd délután a Sándor-palota Tükörtermében adta át a miniszteri kinevezéseket Sulyok Tamás köztársasági elnök Magyar Péter kormánya hivatalba lépő tagjainak. Az eseményről a kormány tagjai együtt mennek át a Parlament épületébe, ahol a 16 órakor kezdődő ülésen esküt tesznek a kormánytagok, Magyar Péter pedig beszédet mond.
Nyitókép: Országgyűlés/YouTube

Így vágják meg a parlamenti képviselők havi tiszteletdíját

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A 2026. évi XVII. törvény jelentős költségcsökkentési intézkedéseket vezet be az Országgyűlés működésében: módosítja a képviselők tiszteletdíjának mértékét és elszámolási szabályait, korlátozza az országgyűlési képviselőcsoportok költségvetési forrásainak pártpolitikai felhasználását, és új kereteket teremt az üzemanyagköltségek elszámolására, beleértve az elektromos autók töltését is.

A módosítások a közpénz takarékosabb felhasználását célozzák, és az Országgyűlés átláthatóbb költségvetési gazdálkodását szolgálják – olvasható a Magyar Közlönyben június 16-án nyilvánosságra került törvényben.

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi törvény az alábbiak szerint változik:

A képviselő havonta tiszteletdíjra jogosult. A tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra megállapított képviselői tiszteletdíj havonta a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset 1,8-szorosának megfelelő összeg.

A fentiektől eltérően, ha a képviselő

a) egy állandó bizottság vagy a nemzetiségeket képviselő bizottság tagja, tiszteletdíja a fent meghatározott összeg 1,8-szorosa,

b) a törvényalkotási bizottság vagy legalább két állandó bizottság tagja, tiszteletdíja a fent meghatározott összeg kétszerese.

A képviselőcsoport vezetője képviselőcsoport-vezetői megbízatásának időtartamára a meghatározott alap-tiszteletdíj 2,65-szörösének megfelelő összegű tiszteletdíjra jogosult.

Szabályozzák továbbá az üzemanyagköltségek és e-mobilitás elszámolását az országgyűlési képviselők számára, támogatva a környezetbarát járműhasználatot azzal, hogy elektromos és hibrid gépjárművek töltési költsége is elszámolható az üzemanyagkártyán keresztül.

Eltörlik a pártok támogatásának egy részét, amely korábban átláthatatlan pártpolitikai célokra szolgált átcsoportosítási lehetőségként.

Az Országgyűlés Hivatala a képviselők számára biztosítja a mobiltelefon-szolgáltatás használatát, de ennek díját a tiszteletdíjból vonják le.

A képviselők fel nem használt juttatásai átcsoportosíthatók lesznek képviselőcsoportok között, erősítve a csoportok költségvetési felelősségét.

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Kezdőlap    Belföld    Így vágják meg a parlamenti képviselők havi tiszteletdíját

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