Rendkívüli ülésnap az Országgyűlésben: jön a 110 oldalas korrupcióellenes törvénycsomag

Miután hétfőn megszavazta az Országgyűlés az Alaptörvény 16. módosítását, amellyel

nyolc évben korlátozta a miniszterelnök hivatali idejét,

előkészítette a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) megszüntetését, és

megalapozta a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését,

véget ért a parlament „rendes” tavaszi ülésszaka. De Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére kedden rendkívüli ülésnapot tart az Országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök ígérete szerint sűrűn fog ülésezni a nyáron is. Keddtől nyáron már minden ülés, így a keddi is rendkívülinek minősül – emelte ki Hallerné Nagy Anikó (Tisza Párt), a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően.

Kedden a 9 órakor kezdődő ülés napirendje szerint a képviselők megemlékeznek Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének évfordulójáról, majd több általános vitát is lefolytatnak.

A legfontosabbak:

az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról (amely egy 110 oldalas korrupcióellenes törvénycsomag),

a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről, valamint

az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló indítványok.

Megtárgyalják a Magyarország és Szlovákia közötti, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt nemzetközi szerződés az új, Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogéntermék-vezeték létesítésével függ össze.

Az EU-s források hazahozatalához szükséges jogalkotási kötelezettségek miatt kedden

a határozati házszabály módosításáról is tárgyal az Országgyűlés.

A 110 oldalas korrupcióellenes javaslatcsomagot Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes nyújtotta be, az előadója Görög Márta igazságügyi miniszter.

Magyar Péter miniszterelnök korábban hangsúlyozta: csak korrupcióellenes intézkedések és az egyetemi autonómia visszaadása van a törvénycsomagban – nem volt szó se migrációról, se Ukrajnáról, se genderről és más ideológiai kérdésekről, az EU nem támasztott semmilyen más feltételt a 6000 milliárd forintnyi EU-pénzhez.

A javaslatcsomag elfogadásához kétharmados parlamenti többségre lesz majd szükség, hiszen rengeteg módosítandó eleme „sarkalatosnak” minősül.

A korrupcióellenes csomag