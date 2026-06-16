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Magyar Péter miniszterelnök (k) az Országgyûlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 26-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Rendkívüli ülésnap az Országgyűlésben: jön a 110 oldalas korrupcióellenes törvénycsomag

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ELŐZMÉNYEK

Vagyonnyilatkozatok, „kekvák”, egyetemek, közbeszerzések – ezekről mind szó lesz a korrupcióellenes törvénycsomag keddi tárgyalásán az Országgyűlésben. De jön az eddigi tanári teljesítményértékelés eltörlésének vitája is a rendkívüli ülésnapon.

Miután hétfőn megszavazta az Országgyűlés az Alaptörvény 16. módosítását, amellyel

  • nyolc évben korlátozta a miniszterelnök hivatali idejét,
  • előkészítette a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) megszüntetését, és
  • megalapozta a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését,

véget ért a parlament „rendes” tavaszi ülésszaka. De Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére kedden rendkívüli ülésnapot tart az Országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök ígérete szerint sűrűn fog ülésezni a nyáron is. Keddtől nyáron már minden ülés, így a keddi is rendkívülinek minősül – emelte ki Hallerné Nagy Anikó (Tisza Párt), a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően.

Kedden a 9 órakor kezdődő ülés napirendje szerint a képviselők megemlékeznek Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének évfordulójáról, majd több általános vitát is lefolytatnak.

A legfontosabbak:

  • az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról (amely egy 110 oldalas korrupcióellenes törvénycsomag),
  • a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről, valamint
  • az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló indítványok.

Megtárgyalják a Magyarország és Szlovákia közötti, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt nemzetközi szerződés az új, Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogéntermék-vezeték létesítésével függ össze.

Az EU-s források hazahozatalához szükséges jogalkotási kötelezettségek miatt kedden

a határozati házszabály módosításáról is tárgyal az Országgyűlés.

A 110 oldalas korrupcióellenes javaslatcsomagot Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes nyújtotta be, az előadója Görög Márta igazságügyi miniszter.

Magyar Péter miniszterelnök korábban hangsúlyozta: csak korrupcióellenes intézkedések és az egyetemi autonómia visszaadása van a törvénycsomagban – nem volt szó se migrációról, se Ukrajnáról, se genderről és más ideológiai kérdésekről, az EU nem támasztott semmilyen más feltételt a 6000 milliárd forintnyi EU-pénzhez.

A javaslatcsomag elfogadásához kétharmados parlamenti többségre lesz majd szükség, hiszen rengeteg módosítandó eleme „sarkalatosnak” minősül.

A korrupcióellenes csomag

  • szigorítja a vagyonnyilatkozatokra és ellenőrzésükre vonatkozó szabályokat,
  • bővíti az Integritás Hatóság hatásköreit,
  • rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok („kekva”) megszüntetéséről, mégpedig két lépcsőben: 2026. augusztus 31-ig a nem egyeteminek minősülők, és 2027 nyaráig az egyetemiek. A szükséges végrehajtási – így különösen elszámolási, ellenőrzési és átmeneti – rendelkezések is szerepelnek a javaslatban.
  • átláthatóvá teszi a szintén ezermilliárdos állami juttatásokban részesített magán-tőkealapok tevékenységét, és
  • szigorítja a közbeszerzések szabályait. A törvényjavaslat jelentősen fokozza a közbeszerzések terén a versenyt és az átláthatóságot.
  • jelentősen kiterjeszti a Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén közzétételre kötelezett szervek és a közzéteendő adatok körét is.
  • módosítja a büntetőeljárásról szóló törvényt is a korrupciós bűncselekmények kapcsán.
  • az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításával erősíti az egyes fizetési műveletek átláthatóságát, segítve ezáltal a bűnüldöző szervek, illetve korrupció ellen fellépő más hatóságok munkáját is.
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Kezdőlap    Belföld    Rendkívüli ülésnap az Országgyűlésben: jön a 110 oldalas korrupcióellenes törvénycsomag

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Rendkívüli ülésnap az Országgyűlésben: jön a 110 oldalas korrupcióellenes törvénycsomag

Rendkívüli ülésnap az Országgyűlésben: jön a 110 oldalas korrupcióellenes törvénycsomag
Vagyonnyilatkozatok, „kekvák”, egyetemek, közbeszerzések – ezekről mind szó lesz a korrupcióellenes törvénycsomag keddi tárgyalásán az Országgyűlésben. De jön az eddigi tanári teljesítményértékelés eltörlésének vitája is a rendkívüli ülésnapon.
 

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