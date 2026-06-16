Magyar Péter részleteket mondott a kamatstopról és a babaváróról az Országgyűlésben

Toroczkai László (Mi Hazánk) napirend előtt azt mondta az Országgyűlésben kedd reggel: a kormány úgy látszik, a bankok oldalára állt, és egy országot nem csak a tankok, hanem a bankok is megszállhatnak. Utalt a kamatstop eltörlésére, és a kötelező ATM-ek eltörlésére. Mi indokolja a bankok elképesztő profitja mellett az ő oldalukra állni, és megemelni 200 ezer család törlesztőrészleteit? – kérdezte a kormánytól.

Magyar Péter miniszterelnök válaszolt a felszólalásra. „Ön hazudik, a Tisza kormány nem állt és áll a bankok oldalára” – mondta.

Igyekszünk megoldani az előző kormány elhibázott intézkedéseit. például meghosszabítottuk a babaváró hitel moratóriumát, több tízezer családnál nem teljesültek a feltételek, és magas büntetőkamatot kellene fizetniük. Ki fogunk dolgozni a Pénzügyminisztériummal egy jóval alacsonyabb kamatú megoldást – mondta.

„A jelzáloghitel-kamatstopról is hazudnak: nem törli el senki. A Fidesz-kormány félévente hosszabbítgatta meg a dilettáns intézkedéseik miatti kárenyhítésnek szánt kamatstopot, és most tévedésből határozatlan időre hosszabbították meg.

Mi most visszahoztuk a fél évet, és társadalmi vitára bocsátottuk, hogy mi legyen a problémával. A Pénzügyminisztériummal olyan megoldást akarunk találni, amely mindenkinek jó és tényleges megoldás,

és közben azon dolgozunk, hogy lejjebb menjenek a piaci kamatok, mint az egész fejlett nyugati világban, ahol nem kell ilyen trükközésekhez folyamodni, hogy ne ilyen tűzoltó megoldásokra legyen szükség” – fogalmazott Magyar Péter.