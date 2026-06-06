Sorozatban készítette a képeket a traffipax ezekben a kerületekben

Több mint 1300 gyorshajtót mértek be májusban hat kerületben – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

A közlemény szerint a kerületi önkormányzatok által telepített és a rendőrkapitányságok által üzemeltetett traffiboxok májusban a II., a III., a VI., a XI., a XV. és XX. kerületben összesen 1356 gyorshajtót mértek be.

A legnagyobb mért adat a VI. kerületben volt: az Andrássy úton egy sofőr 50 kilométer per óra helyett 122 kilométer per órával haladt, amiért 312 000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki – tették hozzá.