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Nyitókép: Getty Images/gremlin

Sorozatban készítette a képeket a traffipax ezekben a kerületekben

Infostart / MTI

Az egyik gyorshajtó különösen nagy büntetést kapott, mivel valószínűleg versenypályának nézte az Andrássy utat, a rendőrök több mint százhúsz kilométer per órát mértek nála.

Több mint 1300 gyorshajtót mértek be májusban hat kerületben – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

A közlemény szerint a kerületi önkormányzatok által telepített és a rendőrkapitányságok által üzemeltetett traffiboxok májusban a II., a III., a VI., a XI., a XV. és XX. kerületben összesen 1356 gyorshajtót mértek be.

A legnagyobb mért adat a VI. kerületben volt: az Andrássy úton egy sofőr 50 kilométer per óra helyett 122 kilométer per órával haladt, amiért 312 000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki – tették hozzá.

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