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Rendőrségi helyszínelés egy balatoni rolleres baleseténél.
Nyitókép: Police.hu

Ittasan rollerezett a Balatonnál, súlyos baleset lett a vége

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Nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett az a férfi, aki elektromos rollerével elesett Keszthelyen.

Este a Helikon Hotel előtti járdaszakaszon barátaival közlekedett elektromos rollerrel egy férfi, amikor a járdát és az úttestet elválasztó szegélynek ütközött, elveszítette egyensúlyát, majd elesett.

A baleset következtében a rolleres nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A 38 éves férfi nem viselt bukósisakot és egyéb védőfelszerelést, valamint erősen ittas állapotban vezetett, ezért ellene eljárás indult.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy elektromos rollerrel közlekedve is kiemelten fontos a sebesség helyes megválasztása, az útviszonyok folyamatos figyelemmel kísérése és a védőfelszerelések használata.

A kiemelt szegélyek, úthibák és egyéb akadályok könnyen egyensúlyvesztéshez vezethetnek, amelynek súlyos sérülés lehet a következménye.

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