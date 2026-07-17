Ittasan rollerezett a Balatonnál, súlyos baleset lett a vége

Este a Helikon Hotel előtti járdaszakaszon barátaival közlekedett elektromos rollerrel egy férfi, amikor a járdát és az úttestet elválasztó szegélynek ütközött, elveszítette egyensúlyát, majd elesett.

A baleset következtében a rolleres nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A 38 éves férfi nem viselt bukósisakot és egyéb védőfelszerelést, valamint erősen ittas állapotban vezetett, ezért ellene eljárás indult.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy elektromos rollerrel közlekedve is kiemelten fontos a sebesség helyes megválasztása, az útviszonyok folyamatos figyelemmel kísérése és a védőfelszerelések használata.

A kiemelt szegélyek, úthibák és egyéb akadályok könnyen egyensúlyvesztéshez vezethetnek, amelynek súlyos sérülés lehet a következménye.