Történelmi összegért cserélt gazdát Pelé ikonikus meze

A Sotheby's aukciósház tájékoztatása szerint a 10-es számmal ellátott kék felső minden idők második legértékesebb futballmeze lett. Ennél többért csak az a mez kelt el – közel 9,3 millió dollárért –, amelyet az argentin Diego Maradona viselt az 1986-os, angolok elleni vb-negyeddöntőben.

Pelé az 1958-as vb-n, még tinédzserként remekelt, sorsdöntő gólokat szerzett, és többek között neki is köszönhetően abban az évben szerezte meg története első vb-címét Brazília – amelyet aztán még négy követett.

A Sotheby's közlése szerint Pelé csapattársának, Didának ajándékozta a felsőt, majd 1993-ban a mez Dida családjától egy múzeum gyűjteményébe került. Először 2004-ben, a Christie's aukciósháznál bocsátották nyilvános árverésre, ám az azt követő két évtizedben nem mutatták be a nagyközönségnek, és most újra kalapács alá került.

A világ egyetlen háromszoros (1958, 1962, 1970) világbajnoka 2022. december 29-én, 82 éves korában hunyt el.

Diego Maradona csapatkapitányi karszalagja is elkelt a Sotheby's árverésén. Az aukciósház bejelentése szerint 512 ezer dollárt fizettek azért a karszalagért, amelyet az argentinok néhai világsztárja az 1986-os világbajnokságon viselt, az Anglia elleni negyeddöntőben (2–1). Ezen a mérkőzésen ő volt mindkét argentin találat szerzője, az egyik híresült el utóbb úgy, hogy „Isten keze”, miután az „isteni Diego” ezt a gólt kézzel ütötte az angol kapuba, de a játékvezető érvényesnek ismerte el. A másik pedig szintén legendás találat volt – melyet utóbb megválasztottak az évszázad góljának –, mert azt a félpályáról indulva, több angol játékost kicselezve, a kapust elfektetve szerezte a 2020. november 25-én elhunyt klasszis játékos.