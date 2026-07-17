Öt pontban fordult Putyin ellen, őrizetbe vették

A blogger védőügyvédje, Szergej Badamsin tájékoztatása szerint a hatóságok büntetőeljárást indítottak Remeszlo ellen. A nyomozás a szentpétervári lakásán tartott házkutatással kezdődött, majd a bloggert őrizetbe vették. Az ügyvéd közölte, hogy védencét Moszkvába szállítják, ahol a bíróság dönt majd az előzetes letartóztatásáról.

Remeszlo korábban a Kreml egyik támogatójának számított; a szentpétervári jogász a börtönben meghalt Alekszej Navalnij ellenzéki vezető egyik nyilvános bírálója volt.

Idén márciusban azonban közzétette „Öt ok, amiért már nem támogatom Vlagyimir Putyint” című írását a közösségi médiában, amelyben korábbi álláspontjával szakítva élesen bírálta az orosz elnök politikáját és az Ukrajna elleni háborút.

Az orosz inváziót „zsákutcának” nevezte, elítélte az oroszországi online cenzúrát, és kijelentette, hogy Putyin „nem legitim államfő”, ezért „háborús bűnösként és tolvajként” bíróság elé kell állítani.

A megnyilvánulását követő napokban egy szentpétervári pszichiátriai intézetbe szállították. Áprilisi kiengedése után a nemzetközi sajtónak nyilatkozva megerősítette: a rá nehezedő nyomás ellenére sem vonja vissza háborúellenes álláspontját.

Az orosz hatóságok 2022-ben szigorú törvényt vezettek be a hadseregről szóló, általuk hamisnak minősített információk terjesztésének büntetésére. A jogszabályt azóta több, a háborút bíráló orosz állampolgár ellen is alkalmazták.