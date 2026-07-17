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Nyitókép: Unsplash.com

Üldözés, ütközés, lövések – sokkoló eset Pest vármegyében

Infostart / MTI

A rendőrök elfogtak egy 50 éves férfit, aki autójával szándékosan nekiütközött nőismerősének, és gumilövedékes fegyverrel rá is lőtt – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon pénteken.

Azt írták, kedden délután Valkó és Dány között egy 50 éves férfi autójával követni kezdte egy 22 éves vácszentlászlói nő járművét, és többször rálőtt az előtte haladóra, majd szándékosan hátulról és oldalról is nekiütközött. Mindkét autó lesodródott az úttestről. és egy telephely kerítésének csapódott. A megtámadott nő könnyű sérülést szenvedett.

A baleset után a férfi – kezében a fegyverrel – kiszállt a gépkocsiból, és a másik autó utasai felé indult. Az abban utazók menekülni kezdtek, a férfi utánuk futott, miközben újabb lövéseket adott le.

A helyszínre érkező rendőrök elfogták támadót, akinek autójában és a lakásán tartott kutatás során egy airsoft légfegyvert, egy gumilövedékes riasztófegyvert, valamint az azokhoz tartozó gázpatronokat és lövedékeket foglaltak le. A rendőrök a férfit közúti veszélyeztetés és fegyveres garázdaság miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását.

A nővel szemben is eljárás indult, mert autójában kábítószergyanús anyagot találtak, valamint vezetői engedély nélkül vezetett.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Üldözés, ütközés, lövések – sokkoló eset Pest vármegyében

rendőrség

gumilövedék

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