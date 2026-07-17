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Thomas Strobl, a baden-württembergi tartományi parlament (Landtag) elnöke (j) az Országházban tett látogatásán Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes házelnök társaságában 2026. július 16-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Különleges vendéget fogadott Forsthoffer Ágnes

Infostart / MTI

Oktatási és gazdasági együttműködésről is szó volt azon a találkozón, amelyen Forsthoffer Ágnes házelnök Baden-Württemberg tartományi parlamentjének elnökét fogadta az Országházban – közölte az Országgyűlés sajtóirodája.

Közleményük szerint az Országgyűlés elnöke méltatta a Magyarország és Baden-Württemberg között fennálló, hosszú múltra visszatekintő kulturális és gazdasági kapcsolatokat, kiemelve, hogy a több mint százezer Magyarországon élő német állampolgár, a magyar-német két tanítási nyelvű oktatási intézmények, valamint az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem még szorosabbá teszi a két nemzet kapcsolatát.

Forsthoffer Ágnes szorgalmazta továbbá, hogy hozzanak létre cserediákprogramokat és nyári egyetemeket a fiataloknak.

A házelnök Baden-Württemberget Magyarország egyik legfontosabb gazdasági-technológiai partnerének nevezte, rámutatva: a tartományból származó, Magyarországon működő cégek meghatározó szerepet töltenek be a magyar gazdaságban, példaként a héten Kecskeméten átadott Mercedes-gyárat említette.

A tárgyalópartnerek egyetértettek abban, hogy szorosabbra kívánják fűzni a parlamentek közötti együttműködést politikai és szakmai szinten is. Forsthoffer Ágnes azt is hangsúlyozta, hogy Magyarország újra az EU hasznos és aktív tagja szeretne lenni – olvasható a közleményben.

A csütörtöki találkozón Thomas Strobl – gratulálva az új magyar kormány tevékenységéhez – úgy fogalmazott: a magyar választási eredmény "talán visszaadta a német emberek számára is a reményt a demokráciában". Kitért arra is, hogy a kezdeti, talán túlzott célokat megfogalmazó klíma- és környezetpolitikában Németország jelenlegi kormánya a reálisan megvalósítható célok felé fordult, a migrációs politikában pedig elsődleges cél a nyelvi és kulturális integráció.

Thomas Strobl házelnökké választása utáni első hivatalos külföldi útja Magyarországra vezetett – közölte a sajtóiroda.

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Kezdőlap    Belföld    Különleges vendéget fogadott Forsthoffer Ágnes

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