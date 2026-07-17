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Nyitókép: dragana991/Getty Images

Jogsi – Korszakos árváltozás kapuját léptük át

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15 éve változatlan díjakon emelnek most a jogosítvány megszerzése felé vezető úton.

Július 17-től átlagosan 11 százalékkal emelkedtek a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont vizsgadíjai – írja a HVG.hu.

A változás a B kategóriás jogosítvány megszerzésére készülőket is érinti: az elméleti (KRESZ-) vizsga díja 4600 forintról 5100 forintra, míg a forgalmi vizsgáé 11 000 forintról 12 200 forintra nőtt. A két kötelező vizsgáért így összesen 1700 forinttal kell többet fizetni.

A KAV közlése szerint a díjakat költségalapú módszertan alapján, a minimálbérhez igazodva állapítják meg, az áremelkedés 15 év után következett be.

A díjemelés nemcsak az autóvezetőket érinti: drágábbak lettek a motorkerékpáros, teherautó- és autóbusz-vezetői, valamint a hajózási, vasúti, légi járműves és drónpilóta-vizsgák is. A KAV ugyanakkor jelezte, hogy a már július 17. előtt visszaigazolt vizsgákra még a korábbi díjak érvényesek, az új árakat csak az ezt követően jelentkezőkre alkalmazzák.

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Kezdőlap    Belföld    Jogsi – Korszakos árváltozás kapuját léptük át

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