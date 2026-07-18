ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.97
usd:
317.33
bux:
140981.27
2026. július 18. szombat Frigyes
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: ScienceAlert External Sources/YouTube

Hosszú évtizedek óta nem történt ilyen: új majomfajt fedeztek föl – videó

Infostart / MTI

Új majomfajt fedeztek fel tudósok a Kongói Demokratikus Köztársaság esőerdőjében, amelynek különös megkülönböztető jele a szája körüli világos bőr – tudatta közleményben a Florida Atlantic Egyetem.

A felfedezés az ötödik új azonosított majomfaj Afrikában az elmúlt 75 évben a szerdán közzétett közlemény szerint.

A helyiek által Likwelinek nevezett faj a tudósoktól a Colobus congoensis nevet kapta.

A kisméretű, fekete színű majom megkülönböztető jegye a maszkszerű arc, amelyen a szájat és az orrot narancsszínű csík veszi körül.

Az újonnan azonosított főemlős ordítása sajátos akusztikai jelenség – mutattak rá a tudósok.

„A felfedezés is bizonyítja, mennyire dokumentálatlan a Kongó középső medencéje” – jegyezte meg John Hart, a Lukuru Vadvilág Kutató Alapítvány tudósa.

A kutatók figyelmeztetnek, hogy a majom máris veszélyeztetett lehet a korlátozott élőhelye és populáció kis létszáma miatt, és javasolta, hogy a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vegye fel a veszélyeztetett fajok listájára.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudomány    Hosszú évtizedek óta nem történt ilyen: új majomfajt fedeztek föl – videó

majom

esőerdő

kongói demokratikus köztársaság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kemény Dénes: Argentína a vb-n a macska, amelynek hét élete van

Kemény Dénes: Argentína a vb-n a macska, amelynek hét élete van
Ha az esélytelenebb nyer az amerikai labdarúgó-vb döntőjében, akkor az a vízilabda-aranycsapat egykori szövetségi kapitánya szerint a dél-amerikai gárda, Spanyolország pedig ugyanígy esélytelenebbként jutott túl Franciaországon az elődöntőben, így lehet várni a New York-i finálét.
Eltöröl a kormány öt adónemet

Eltöröl a kormány öt adónemet

Települési adó, ebadó, bevándorlási különadó, szén-dioxid-kvóta adó és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díj. Ezeknek vége.
 

Óriási az érdeklődés a KRESZ-konzultáció iránt

Kapitány István újabb nagy bejelentést tett a szélenergiáról

Nemzetbiztonság, közmédia, várólista-csökkentés, oktatási stratégia, ménesbirtok – új kormányzati kinevezések, mutatjuk a névsort

Leállítja a kormány a honlapprogramot

Lannert Judit miniszter határidőt szabott: bejelentést tett az egyetemi kekvákról

Bóna Szabolcs az Arénában: nincsen nemzetstratégia élelmiszer nélkül

Iskolakezdési támogatás: itt vannak a részletek, benyújtotta a kormány a törvényjavaslatot

A kormány asztalára kerül az azbesztügy

Négy ügyben is az Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.17. péntek, 18:00
Balogh László
az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sorra dőltek a rekordok a londoni Old Masters aukciókon

Sorra dőltek a rekordok a londoni Old Masters aukciókon

Ha egy szóval kell jellemezni a régi mesterek műveinek minapi londoni aukcióit, akkor talán a „megnyugtató” kifejezés felel meg az ott történteknek, már legalábbis a piac egészségéért aggódók számára. Tulajdonképpen kiemelkedő sztártételek híján is igényes gyűjtők jelentek meg a világ minden tájáról, és vásároltak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rakonczay Gábor: Évekig gondolkodtam azon, miért nem haltam meg az óceán közepén

Rakonczay Gábor: Évekig gondolkodtam azon, miért nem haltam meg az óceán közepén

Rakonczay Gábor szerint az agyunkat egyáltalán nem úgy használjuk, ahogy lehetne, és azt is elmondta, mi jut eszébe az embernek, amikor percekre lehet a saját halálától.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump threatens new Canada tariffs over fires sending 'filthy' air into US cities

Trump threatens new Canada tariffs over fires sending 'filthy' air into US cities

Canadian leader Mark Carney says both the US and Canada have an equal responsibility to fight climate change, which experts say are worsening wildfire conditions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 18. 06:40
Komor figyelmeztetés érkezett az egyik szuper-AI kapcsán
2026. július 17. 07:00
Debrecenből jöhet a következő nagy vírusellenes áttörés
×
×