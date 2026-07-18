Hosszú évtizedek óta nem történt ilyen: új majomfajt fedeztek föl – videó

A felfedezés az ötödik új azonosított majomfaj Afrikában az elmúlt 75 évben a szerdán közzétett közlemény szerint.

A helyiek által Likwelinek nevezett faj a tudósoktól a Colobus congoensis nevet kapta.

A kisméretű, fekete színű majom megkülönböztető jegye a maszkszerű arc, amelyen a szájat és az orrot narancsszínű csík veszi körül.

Az újonnan azonosított főemlős ordítása sajátos akusztikai jelenség – mutattak rá a tudósok.

„A felfedezés is bizonyítja, mennyire dokumentálatlan a Kongó középső medencéje” – jegyezte meg John Hart, a Lukuru Vadvilág Kutató Alapítvány tudósa.

A kutatók figyelmeztetnek, hogy a majom máris veszélyeztetett lehet a korlátozott élőhelye és populáció kis létszáma miatt, és javasolta, hogy a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vegye fel a veszélyeztetett fajok listájára.