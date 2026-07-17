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Nyitókép: Pixabay

Megvan, mennyi pénzt kap a magyar foci „odafentről”, a szponzoroktól

Infostart / MTI

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) egy évre 15 milliárd forintot kap az MTVA-tól és a Szerencsejáték Zrt-től a hazai versenysorozatokhoz kapcsolódó jogokért.

„A mai napon lezárult mindegyik, egymással is összefüggő szerződéssel kapcsolatos egyeztetés" - jelentette be honlapján az MLSZ pénteken.

A beszámoló szerint az MTVA 6 milliárd forintért vásárolta meg a mérkőzések közvetítési jogait, a Szerencsejáték Zrt. pedig 6 milliárd forintot fizet a marketing és 3 milliárdot a fogadási jogokért. Minden szerződés egy idényre szól.

A befolyt összegből - a klubokkal történt egyeztetés után - a férfi NB I-es csapatok között 10,5 milliárd forintot, az NB II-es csapatok között 3,63 milliárd forintot osztanak szét az év folyamán. A maradványból a női nagypályás és a futsal szakág első osztályú csapatai, valamint a négy kupasorozatban eredményesen szereplő amatőrcsapatok részesülnek. A teljes összeg 272 csapatot és 1192 mérkőzést érint.

Azt már kedden bejelentették, hogy a következő szezonban is az M4 Sport közvetíti a hazai versenysorozatokat: az OTP Bank Liga (NB I), a Merkantil Bank Liga (NB II), a női NB I, a férfi és a női labdarúgó Magyar Kupa, a férfi és a női futsal NB I, a férfi és a női futsal Magyar Kupa mérkőzéseit, valamint az európai szövetség által nem kizárólagosan értékesített magyar válogatott meccseket.

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