Riasztás: berobban a vihar, szélviharral, jégesővel

A veszélyjelzés szerint pénteken a késő délelőtti, déli óráktól az Északi-középhegység térségében, illetve keleten kevés helyen kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok, amelyeket szélerősödés, intenzív csapadék, kis eséllyel aprószemű jég kísérhet.

A délutáni, kora esti órákban nyugat felől ugyanakkor egy heves zivatarrendszer éri el az országot, ami este átterjed a Dunántúl keletebbi részeire, közben azonban elkezd gyengülni. Várhatóan késő este éri el a középső országrészt, majd szombatra virradó éjszaka tovább gyengülve a keleti tájakat is.

A zivatarrendszert a Dunántúlon és az Alföld nyugati részén nagyobb területen viharos, óránkénti 60-90 kilométeres széllökések, két centiméternél nagyobb jég és intenzív csapadék kísérheti. Kiemelten a Dunántúl nyugati, délnyugati, valamint középső részein ennél hevesebb kísérőjelenségek is társulhatnak a zivatarrendszerhez, akár óránkénti 90 kilométeres sebességet meghaladó károkozó szélroham, nagyobb méretű jég és felhőszakadás is előfordulhat.

Eközben pénteken a Dunántúl nyugati és középső részének, valamint az Északi-középhegység területének kivételével nagy területen 25 Celsius-fok körül vagy afelett alakulhat a napi középhőmérséklet, de kiemelten a Dél-Alföldön 27 fok feletti értékek is előfordulhatnak.

Ezek alapján a HungaroMet Zrt. péntekre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki hevesebb zivatarok veszélye miatt Vas, Zala, Veszprém és Somogy vármegye területére, ahol a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kivételével az ország többi részére elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adtak ki zivatarok veszélye miatt, az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

Emellett Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékre másodfokú figyelmeztetést adtak ki, ezeken a helyeken a napi középhőmérséklet pénteken 27 Celsius-fok felett alakulhat.

Vas, Zala, Veszprém, Somogy, valamint Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyék kivételével az ország többi részén a napi középhőmérséklet 25 fok felett lehet pénteken, ezért a HungaroMet Zrt. elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adott ki magas középhőmérséklet miatt ezekre a vármegyékre.