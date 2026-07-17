ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.84
usd:
318.27
bux:
141708.58
2026. július 17. péntek Elek, Endre
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa a Preston North End és a Liverpool barátságos labdarúgó-mérkõzésén Prestonban 2025. július 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell

Itt a nagy hír, Szoboszlai Dominik aláírt

Infostart

2031-ig szóló hosszú távú szerződést írt alá a magyar szupersztár a Liverpoollal.

Fabrizio Romano olasz sportújságíró, akinek az átigazolások a szakterülete, közzétette: Szoboszlai Dominik 2031 júniusáig szóló hosszú távú szerződést írt alá a Liverpool csapatával.

A szakíró szerint a kulcsjátékossá vált Szoboszlai a csapat legnagyobb fizetésű tagjai közé került.

A magyar szupersztár korábbi szerződése még két évig tartott volna, de a meghosszabbítása fontos a csapat számára, hiszen Szoboszlai az a játékos, aki folyamatosan a legmagasabb szinten teljesít – és az aláírás egyrészt véget vetne a találgatásoknak, másrészt jó kezdet lenne az új edző, Andoni Iraola számára is – mint azt az InfoStart is megírta.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Itt a nagy hír, Szoboszlai Dominik aláírt

premier league

liverpool

szoboszlai dominik

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Németh Zsolt: a Fidesz soha nem tett olyat, amit most tapasztalni lehet

Németh Zsolt: a Fidesz soha nem tett olyat, amit most tapasztalni lehet

Németh Zsolt szerint az új külügyi kormányzat az elmúlt három hónapban különösen nagy hibát nem követett el. Ugyanakkor a jogállami eszközök semmibe vétele nem fér bele Magyarország uniós és NATO-tagságába, hiszen mindkettő egyfajta értékközösség is – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke.
 

Németh Zsolt az Arénában: „nem csinálhatunk úgy, mintha mi sem történt volna”

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
Hungaroring: telt ház és verhetetlen ár/érték arány. Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.17. péntek, 18:00
Balogh László
az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Most szabadulhat el igazán a pokol: háborúra készül a feszült régió egyik legerősebb serege

Most szabadulhat el igazán a pokol: háborúra készül a feszült régió egyik legerősebb serege

Szaúd-Arábia egyre több lehetőséget mérlegel a húszikkal szembeni fellépésre, miután a jemeni lázadó mozgalom felerősítette a királyság elleni fenyegetéseit - számolt be a Middle East Eye.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Erre nem számítottak a szurkolók: végre BL-be jutottak, de egy koncert miatt nem játszhatnak otthon

Erre nem számítottak a szurkolók: végre BL-be jutottak, de egy koncert miatt nem játszhatnak otthon

Bár történelmi szereplés kapujában áll a litván focicsapat, július 31-ére már bérbeadták Pitbullnak a stadionjukat, így most kereshetnek helyszínt.

BBC
Business Sport Travel Science
US launches new strikes as Iran says civilian infrastructure hit

US launches new strikes as Iran says civilian infrastructure hit

Tehran says the US strikes hit bridges, while the US boards a ship in the Strait of Hormuz.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 17. 12:24
Otthon, kabátban nézi a döntőt az argentin elnök, Trump nem babonás
2026. július 17. 11:21
Drámai bejelentést tett Gulyás Michelle
×
×