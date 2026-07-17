Itt a nagy hír, Szoboszlai Dominik aláírt

Fabrizio Romano olasz sportújságíró, akinek az átigazolások a szakterülete, közzétette: Szoboszlai Dominik 2031 júniusáig szóló hosszú távú szerződést írt alá a Liverpool csapatával.

A szakíró szerint a kulcsjátékossá vált Szoboszlai a csapat legnagyobb fizetésű tagjai közé került.

A magyar szupersztár korábbi szerződése még két évig tartott volna, de a meghosszabbítása fontos a csapat számára, hiszen Szoboszlai az a játékos, aki folyamatosan a legmagasabb szinten teljesít – és az aláírás egyrészt véget vetne a találgatásoknak, másrészt jó kezdet lenne az új edző, Andoni Iraola számára is – mint azt az InfoStart is megírta.