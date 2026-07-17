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Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó a budapesti öttusa világkupáról tartott sajtótájékoztatón a BOK Csarnokban 205. április 16-án. Az április 22-tõl 26-ig tartó viadalon rekord nagyságú mezõny, 30 ország 180 versenyzõjének indulása várható.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Drámai bejelentést tett Gulyás Michelle

Infostart / MTI

Megműtötték Gulyás Michelle-t, igy az olimpiai bajnok öttusázó kihagyja a idei Európa-, illetve világbajnokságot.

Az UTE sportolója az Instagram-oldalán számolt be a múlt héten elvégzett beavatkozásról, melyre Szegeden került sor.

Mint írta, Budapestre hazatérve folytatja a rehabilitációt. Hozzátette: sérülése súlyossága miatt, illetve az előírt rehabilitáció és a terhelés fokozatosságának biztosítása érdekében nem vesz részt az augusztus elején Isztambulban sorra kerülő kontinensviadalon, és az augusztus végi világbajnokságon sem a kínai Kujjangban.

„Az igazán fontos év jövőre lesz, mert akkor veszi kezdetét az olimpiai kvalifikáció” – hangsúlyozta, majd úgy folytatta, mindent megtesz a felépüléséért és harcolni fog az Los Angeles-i kijutásért.

A párizsi játékokon aranyérmes Gulyás Michelle az elmúlt évben is kihagyta az Eb-t és a vb-t, akkor egy edzésen könyöksérülést szenvedett és hosszú kihagyás után idény márciusban tért vissza. Nem is akárhogyan, ugyanis a nyílt fedettpályás bajnokságot megnyerte, majd áprilisban az idei első világkupán, Kairóban ötödik lett. A vk-sorozat hazai állomásán viszont már nem tudott elindulni.

„A kairói világkupa óta azért nem álltam rajthoz, mert kiderült, hogy

olyan súlyos sérülésem van, amellyel kockázatos lett volna a versenyen való indulásom,

illetve az orvosok egyöntetű véleménye a beavatkozás szükségessége mellett szólt a komplikációk elkerülése érdekében”.

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