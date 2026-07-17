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A pénzügyőrök 4550 doboz csempészcigarettát találtak egy román furgonban, amelyet az M1-es autópálya Győr-Moson-Sopron vármegye szakaszán ellenőriztek.
Nyitókép: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Totót nem lehetett átverni, több milliós zsákmány lapult a padló alatt

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Egyetlen klímaberendezés lapult a raktérben, mégis gyanút fogtak a pénzügyőrök. Nem a szállítmány, hanem a furgon padlója árulta el, hogy a rakomány ennél jóval többet rejt.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M1-es autópálya Győr-Moson-Sopron vármegye szakaszáról, az Arrabona pihenőhelyre tereltek le ellenőrzésre egy Romániából Olaszországba tartó, cseh furgont. A járművet egy 36 éves férfi vezette.

A járőröknek feltűnt, hogy a teherautóban mindössze egyetlen klímaberendezést szállítottak, ezért bevetették Totot, a cigaretta- és kábítószerkereső szolgálati kutyát. Az eb azonnal jelzett, ezért a járművet alaposan átvizsgálták. Az ellenőrzéskor a raktér padlólemeze is gyanússá vált: rögzítésén jól látszott, hogy azt korábban megbontották. Amikor a pénzügyőrök felemelték a burkolatot, azonnal kiderült, mit próbáltak elrejteni.

A kialakított rejtekhelyről összesen 4550 doboz, különféle márkájú, bolgár zárjegyes cigaretta került elő.

A sofőr azt állította, hogy a dohányáru nem az övé, a furgont Romániában vette át, és nem tudott arról, hogy cigarettát rejtettek a padló alá – olvasható a NAV közleményében.

A pénzügyőrök a több mint 10 millió forint értékű füstölnivalót lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az elkövető akár 20 millió forint bírságra is számíthat.

Az adóhatóság emlékeztet, hogy a jövedéki termékekre, így a dohánytermékekre is külön szabályok, köztük mennyiségi korlátozások vonatkoznak, mind az Európai Unión belüli szállításuk, mind a nem uniós államból történő behozataluk során. A pénzügyőrök minden esetben ellenőrizhetik a birtoklás körülményeit és a kapcsolódó okmányokat, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni.

A NAV pénzügyőrei rendészeti jogkörükből adódóan, mozgó egységekkel az egész ország területén végeznek mélységi ellenőrzéseket, melyek célja minden olyan jogellenes cselekmény felderítése, amely veszélyezteti az Európai Unió és tagállamai gazdaságának érdekét, állampolgárainak biztonságát – zárul a közlemény.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Totót nem lehetett átverni, több milliós zsákmány lapult a padló alatt

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