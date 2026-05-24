Leírták Kubatov Gábor lehetséges utódjának a nevét

Bár arról egyelőre nincs megerősített információ, hogy a felek közötti személyes találkozóra sor került-e, sajtóértesülések szerint a kormányzati struktúrában sem hagynák gazdasági válságba süppedni az ország nemzetközileg legsikeresebb sportegyesületét – olvasható a lapban.

Ugyanakkor a klub jövőbeli állami támogatása kérdéses és bizonytalan alapokon nyugszik. A vasárnapi Magyar Közlönyben megjelentek szerint a Kálnoki-Kis Attila irányítása alá kerülő sportállamtitkárságnak kell majd meghatároznia a stratégiai feladatokat, a források biztosítását pedig olyan feltételekhez köthetik, amelyek a jelenlegi menedzsment számára nehezen elfogadhatók.

A kialakult helyzetben a sajtóban és a sportolói körökben is elterjedtek a találgatások a klub vezetésének esetleges átalakulásáról. Kérdéses, hogy a zöld-fehéreket 15 éve irányító Kubatov Gábor (aki a Fidesz pártigazgatója is) hajlandó lenne-e lemondani az elnöki pozícióról a tárgyalások előmozdítása érdekében.

Vasárnap a sportsajtóban már olyan, hivatalosan meg nem erősített pletykák is szárnyra kaptak, amelyek szerint az elnöki tisztséget a klubot szponzoráló Magyar Telekom vezérigazgatója,

Rékasi Tibor veheti át

– közölte a Blikk.

Szakértők szerint kérdéses az is, hogy a korábbi években megszokott – és többek között a Fradiváros projektre fordított 25 milliárd forintos, vagy a 2024 végén folyósított 7,2 milliárd forintos rendkívüli állami forrásokat – a sportköltések racionalizálását hirdető új kabinet biztosítja-e a jövőben.

Ezen állami támogatások belpiaci forrásokból való kiváltása nehezen elképzelhető, ezért a zuhanyhíradóban már a labdarúgócsapat NB I-es versenyeztetési jogait birtokló zrt. esetleges külföldi befektetőkereséséről, vagy egy nemzetközi klubcsaládba való tőkebevonásáról is rebesgetnek információkat.