ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.71
usd:
309.16
bux:
129728.5
2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kubatov Gábor, az FTC elnöke az FTC legendás labdarúgójáról, Fenyvesi Mátéról elnevezett díj alapítása alkalmából rendezett ünnepségen a Groupama Arénában 2023. szeptember 19-én. Az elismerést minden évben a klub olyan U15-ös korosztályú játékosa kaphatja meg, aki a Ferencváros 76-szoros válogatott balszélsője szellemiségének megfelelően teljesít.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Leírták Kubatov Gábor lehetséges utódjának a nevét

Infostart

Felvette a kapcsolatot a Ferencvárosi Torna Club vezetősége Magyar Péter miniszterelnökkel, hogy a klub jövőjét érintő gazdasági kérdésekről egyeztessenek – értesült az Index. A lap információi szerint a megkeresést a zöld-fehérek szakosztályai körül kialakult bizonytalanság és a 2026–2027-es idényre várhatóan jelentősen szűkülő költségvetési keretek indokolták. Közben a Blikk meg arról ír, hogy Kubatov Gábor távozna az FTC éléről.

Bár arról egyelőre nincs megerősített információ, hogy a felek közötti személyes találkozóra sor került-e, sajtóértesülések szerint a kormányzati struktúrában sem hagynák gazdasági válságba süppedni az ország nemzetközileg legsikeresebb sportegyesületét – olvasható a lapban.

Ugyanakkor a klub jövőbeli állami támogatása kérdéses és bizonytalan alapokon nyugszik. A vasárnapi Magyar Közlönyben megjelentek szerint a Kálnoki-Kis Attila irányítása alá kerülő sportállamtitkárságnak kell majd meghatároznia a stratégiai feladatokat, a források biztosítását pedig olyan feltételekhez köthetik, amelyek a jelenlegi menedzsment számára nehezen elfogadhatók.

A kialakult helyzetben a sajtóban és a sportolói körökben is elterjedtek a találgatások a klub vezetésének esetleges átalakulásáról. Kérdéses, hogy a zöld-fehéreket 15 éve irányító Kubatov Gábor (aki a Fidesz pártigazgatója is) hajlandó lenne-e lemondani az elnöki pozícióról a tárgyalások előmozdítása érdekében.

Vasárnap a sportsajtóban már olyan, hivatalosan meg nem erősített pletykák is szárnyra kaptak, amelyek szerint az elnöki tisztséget a klubot szponzoráló Magyar Telekom vezérigazgatója,

Rékasi Tibor veheti át

közölte a Blikk.

Szakértők szerint kérdéses az is, hogy a korábbi években megszokott – és többek között a Fradiváros projektre fordított 25 milliárd forintos, vagy a 2024 végén folyósított 7,2 milliárd forintos rendkívüli állami forrásokat – a sportköltések racionalizálását hirdető új kabinet biztosítja-e a jövőben.

Ezen állami támogatások belpiaci forrásokból való kiváltása nehezen elképzelhető, ezért a zuhanyhíradóban már a labdarúgócsapat NB I-es versenyeztetési jogait birtokló zrt. esetleges külföldi befektetőkereséséről, vagy egy nemzetközi klubcsaládba való tőkebevonásáról is rebesgetnek információkat.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Leírták Kubatov Gábor lehetséges utódjának a nevét

lemondás

ftc

kubatov gábor

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Széles körű fizetéscsökkentést jelentett be Magyar Péter

Széles körű fizetéscsökkentést jelentett be Magyar Péter

Radikálisan csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők, a polgármesterek, valamint az állami vállalatok vezetőinek fizetése – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök.
 

Magyar Péter újabb bejelentése az 55 új államtitkárról

Kálnoki-Kis Attila az új sportállamtitkár, Nagy Ervin is örülhet - itt az államtitkárok listája

Leírták Kubatov Gábor lehetséges utódjának a nevét

VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Enyhülhet az aszály júniusban, de az ország nagy részén továbbra sem biztató a kép

Enyhülhet az aszály júniusban, de az ország nagy részén továbbra sem biztató a kép

Az elmúlt hetek csapadékosabb időjárása átmenetileg enyhítette a szárazságot, de az aszályhelyzet továbbra is komoly problémát jelent Magyarországon, írja a The Weather on Maps. A júniusi szezonális előrejelzések alapján lehetnek ugyan kedvezőbb periódusok és több zápor-zivatar is érkezhet, de országos, tartós fordulat egyelőre nem látszik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez történt a PL-záráson: kiesett a West Ham, elköszönt Salah és Guardiola

Ez történt a PL-záráson: kiesett a West Ham, elköszönt Salah és Guardiola

A Premier League utolsó fordulójában eldőlt, hogy tizenkét év után kiesik a West Ham United: a Liverpool eközben kiharcolta a Bajnokok Ligája-indulást, és elbúcsúztatta két ikonját.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Iran talks 'constructive' but Tehran 'must understand' it cannot develop a nuclear weapon

Trump says Iran talks 'constructive' but Tehran 'must understand' it cannot develop a nuclear weapon

The US president says he's advised his representatives not to "rush into" a deal, saying that "both sides must take their time and get it right".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 24. 19:42
Van egy komoly félreértés a fúrt kutakkal kapcsolatban, sok pénzbe kerülhet
2026. május 24. 19:02
Széles körű fizetéscsökkentést jelentett be Magyar Péter
×
×