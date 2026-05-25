ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.24
usd:
305.91
bux:
129728.5
2026. május 25. hétfő Orbán
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Pósfai Gábor, a Tisza Párt operatív igazgatója beszédet mond a párt kongresszusán a nagykanizsai Kanizsa Arénában 2025. július 12-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Több dolgot is tisztázott a magyar sporttal kapcsolatban a belügyminiszter

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Pósfai Gábor, a sportot is felügyelő belügyminiszter hangsúlyozta: arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes, állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább.

Hétfői Facebook-bejegyzésében jelezte, a magyar sporttal és annak irányításával, finanszírozásával kapcsolatban felröppent hírek nyomán több dolgot szeretne leszögezni.

„Múlt héten közösen tekintettük át a sportállamtitkárság munkatársaival, hogy melyek azok az ügyek, melyek akár hónapok óta – tehát nem feltétlen csak az új kormány megalakulása óta – döntésre, ellenjegyzésre várnak és közösen találunk és találtunk mindezekre rövid távú megoldást” – írta.

Hozzátette: a sportegyesületek támogatásával, lehetőségeivel kapcsolatban a korábbiakhoz képest semmilyen kormányzati változtatás mindezidáig nem történt, így az egyesületek jövőbeni lehetőségeire sem lehet(ett) hatással semmi ilyen jellegű határozat.

Pósfai emlékeztetett: a versenysport állami támogatása kapcsán a cél a jövőben egy transzparens működés kialakítása, ahol tiszta elvek és célok mentén és megfelelő kontroll mellett történik az állami források elosztása.

Hangsúlyozta: a sportszövetségek irányításában, vezető testületeiben a szakmaiságnak kell teret nyerni a politikával szemben.

„Ahogy már korábban néhányan megfogalmazták: a politika ahol kell szabályozzon, ahol kell finanszírozzon, ahol kell beruházásokat eszközöljön, de

ne szóljon bele a szövetségek napi ügyeibe,

a sportszakma pedig ne azzal töltse ideje nagy részét, hogy egy »aktuálisan magasan lévő politikus« kegyeit keresse vagy akár szövetségi tisztségviselőnek annak reményében megtegye, hogy majd »ő úgyis tud pénzt szerezni«”.

Meggyőződésem, hogy ha több transzparenciát és kevesebb politikát viszünk a versenysportba, akkor a nap végén egy sokkal egészségesebb, versenyképesebb és jobb rendszert fogunk közösen kiépíteni. Ennek szellemében fogunk dolgozni” – írta Pósfai Gábor.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Több dolgot is tisztázott a magyar sporttal kapcsolatban a belügyminiszter

sport

belügyminiszter

sportesemény

pósfai gábor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump összezavarta Európát

Donald Trump összezavarta Európát

A NATO vezetése üdvözölte Washington váratlan hátraarcát, hogy ötezer katonát vezényel Lengyelországba. Előzőleg ugyanis ezzel ellenkező döntésről szóltak a hírek. A változó álláspontok összezavarták a szövetségeseket.
Orbán Anita is reagált a korábbi kormánytagok levelére: nem én változtam

Orbán Anita is reagált a korábbi kormánytagok levelére: nem én változtam

Nem én változtam meg, hanem a rendszer – reagált hétfőn Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes Facebook oldalán az Orbán-kormány minisztereinek nyílt levelére, amelyben azzal vádolják, hogy elárulta az előző kabinetet.
 

Megszólalt Magyar Péter a volt fideszes miniszterek nyílt levele után, amit Orbán Viktor is megoszott

Jó szégyenkezést – üzenték Orbán Anitának, nem is akárkik

VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: politikai adok-kapokba keveredett Orbán Anita, lemondott Lázár János

Tisza-kormány: politikai adok-kapokba keveredett Orbán Anita, lemondott Lázár János

Lényegében felállt mára a Magyar Péter vezette Tisza-kormány államtitkári gárdája, pünkösdhétfőn pedig kiderült, hogy lemondott Lázár János a teniszszövetség elnöki tisztségéről. Orbán Anita korrupciós vádjaira aláírás nélküli nyílt levélben reagáltak az Orbán-kormány tagjai vasárnap, erre hétfőn délelőtt a miniszterelnök és a külügyminiszter is visszavágott a közösségi médiában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lángba borult egy mozdony Kelenföldön: azonnal lezárták az állomást, megbénult a vasúti forgalom

Lángba borult egy mozdony Kelenföldön: azonnal lezárták az állomást, megbénult a vasúti forgalom

Füst, lezárás és visszafordított vonatok: komoly fennakadást okozott a kigyulladt mozdony Kelenföldön.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Deal with US not imminent, Iran says

Deal with US not imminent, Iran says

The US secretary of state earlier said that an agreement could possibly come on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 25. 17:31
Tűz miatt teljes leállás Kelenföldön
2026. május 25. 16:27
Orbán Viktor személyi titkára: a fiatalok nélkül, a fiatalok ellenében nem megy
×
×