Kálnoki-Kis Attila az új sportállamtitkár, Nagy Ervin is örülhet - itt az államtitkárok listája

A Magyar Közlöny 2026. évi 57. számában megjelent 104/2026. (V. 24.) KE határozat szerint dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök – a miniszterelnök javaslatára – 2026. május 26-ai hatállyal nevezte ki az új tisztségviselőket.

Kálnoki-Kis Attila a sportügyekért felelős államtitkári feladatokat látja el a Belügyminisztériumban – írja a 24.hu.

Versenyzőként

ötszörös világbajnok öttusázó,

az 1992-es barcelonai olimpián a magyar válogatott tagjaként csapatban az ötödik helyet szerezte meg.

1996 és 1998 között az Újpesti Torna Egylet (UTE) elnökhelyettese, később a Magyar Öttusa Szövetség (MÖSZ) főtitkára volt.

A sajtóban

2005 és 2008 között a Nemzeti Sport főszerkesztőjeként dolgozott, majd alapító főszerkesztője lett a sport24.hu-nak, amely később beépült a Hír24, majd a 24.hu felületébe. Az elmúlt 16 évben a lap főmunkatársaként számos tényfeltáró riportot, elemzést és nagyinterjút készített, valamint hat éve a Ziccer című futballpodcast házigazdája.

Munkásságáért Minőségi Sportújságírásért-díjjal és Feleki László-díjjal is kitüntették. Két könyv szerzője: a Szőnyi Ferenc ultratriatlonistáról szóló The Racemachine (2023), valamint A Szoboszlai-sztori (2025) című köteteké.

A Magyar Közlönyben tucatnyi államtitkárt neveztek meg, ezek egy részéről korábban már beszámoltunk.

Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium

dr. Árvay Nikolett

dr. Búza László

dr. Jobbágy Krisztina

Molnár János István

Belügyminisztérium

Halmai Ferenc Tibor

Kálnoki-Kis Attila

dr. Tóth Gábor

Egészségügyi Minisztérium

dr. Buga László

dr. Porpáczy Krisztina

dr. Svéd Tamás

dr. Vokó Zoltán

Élő Környezetért Felelős Minisztérium

dr. Bögi Viktória

Kelemen Ágnes

Kertész-Káldosi Zsuzsanna Ágnes

Kőrösi Levente

Gazdasági és Energetikai Minisztérium

dr. Fábián Ágnes Margit

Porcher Áron Somerville

Tótth András

dr. Zolnay Judit

Honvédelmi Minisztérium

Kürtös László Antal

dr. Sándor Zsolt

Varga Attila

Igazságügyi Minisztérium

dr. Bódis Péter

Közlekedési és Beruházási Minisztérium

Barna Zsolt

Tárkányi Zsolt

Szemerey Samu

Külügyminisztérium

Breuer Klára

Mészáros Krisztián

Velkey György László

Miniszterelnökség

dr. Bíró-Nagy András

Csontos Bence

Kustánczi Norbert Rudolf

Nagy Zsófia Anna

Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium

dr. Katz Sándor

Kapronczai Balázs

Kereki Judit

Kókayné Lányi Marietta

Naderi Zsuzsanna

Külön határozattal, a 103/2026. KE határozat alapján szintén itt lett közigazgatási államtitkár dr. Benedek Bulcsú Balázs)

Pénzügyminisztérium

Barabás Gyula

Boda Nikoletta Tímea

dr. Kövesdy Attila Zoltán

Szociális és Családügyi Minisztérium

dr. Barna-Szabó Tímea

dr. Eliás Eszter

dr. Gyurkó Szilvia Veronika

dr. Tóth Kinga Dóra

Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium

Heidl György

Nagy Ervin

dr. Sári Zsolt

Tompa Enikő

Tudományos és Technológiai Minisztérium

Bicskei László

dr. Horváth Pétert

Polereczki Andrea

Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium

dr. Stumpf Péter Bence

dr. Szabó Mátyás

Érdekesség, hogy a köztársasági elnök Csíkszeredáról kelteztette a kinevezéseket.