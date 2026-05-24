Nagy Ervin színmûvész, a Tisza Párt kulturális megbízottja beszédet mond az Eurocine Budapest 2026 nemzetközi filmipari szakkiállítás megnyitóján a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban 2026. május 8-án.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Kálnoki-Kis Attila az új sportállamtitkár, Nagy Ervin is örülhet - itt az államtitkárok listája

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Államtitkári kinevezést kapott Kálnoki-Kis Attila, a 24.hu eddigi főmunkatársa a május 24-én megjelent Magyar Közlönyben közzétett köztársasági elnöki határozat értelmében. Az ötvenötödik évében járó, ötszörös világbajnok korábbi öttusázó a Belügyminisztérium államtitkáraként folytatja pályafutását.

A Magyar Közlöny 2026. évi 57. számában megjelent 104/2026. (V. 24.) KE határozat szerint dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök – a miniszterelnök javaslatára – 2026. május 26-ai hatállyal nevezte ki az új tisztségviselőket.

Kálnoki-Kis Attila a sportügyekért felelős államtitkári feladatokat látja el a Belügyminisztériumban – írja a 24.hu.

Versenyzőként

ötszörös világbajnok öttusázó,

az 1992-es barcelonai olimpián a magyar válogatott tagjaként csapatban az ötödik helyet szerezte meg.

1996 és 1998 között az Újpesti Torna Egylet (UTE) elnökhelyettese, később a Magyar Öttusa Szövetség (MÖSZ) főtitkára volt.

A sajtóban

2005 és 2008 között a Nemzeti Sport főszerkesztőjeként dolgozott, majd alapító főszerkesztője lett a sport24.hu-nak, amely később beépült a Hír24, majd a 24.hu felületébe. Az elmúlt 16 évben a lap főmunkatársaként számos tényfeltáró riportot, elemzést és nagyinterjút készített, valamint hat éve a Ziccer című futballpodcast házigazdája.

Munkásságáért Minőségi Sportújságírásért-díjjal és Feleki László-díjjal is kitüntették. Két könyv szerzője: a Szőnyi Ferenc ultratriatlonistáról szóló The Racemachine (2023), valamint A Szoboszlai-sztori (2025) című köteteké.

A Magyar Közlönyben tucatnyi államtitkárt neveztek meg, ezek egy részéről korábban már beszámoltunk.

Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium

  • dr. Árvay Nikolett
  • dr. Búza László
  • dr. Jobbágy Krisztina
  • Molnár János István

Belügyminisztérium

  • Halmai Ferenc Tibor
  • Kálnoki-Kis Attila
  • dr. Tóth Gábor

Egészségügyi Minisztérium

  • dr. Buga László
  • dr. Porpáczy Krisztina
  • dr. Svéd Tamás
  • dr. Vokó Zoltán

Élő Környezetért Felelős Minisztérium

  • dr. Bögi Viktória
  • Kelemen Ágnes
  • Kertész-Káldosi Zsuzsanna Ágnes
  • Kőrösi Levente

Gazdasági és Energetikai Minisztérium

  • dr. Fábián Ágnes Margit
  • Porcher Áron Somerville
  • Tótth András
  • dr. Zolnay Judit

Honvédelmi Minisztérium

  • Kürtös László Antal
  • dr. Sándor Zsolt
  • Varga Attila

Igazságügyi Minisztérium

  • dr. Bódis Péter

Közlekedési és Beruházási Minisztérium

  • Barna Zsolt
  • Tárkányi Zsolt
  • Szemerey Samu

Külügyminisztérium

  • Breuer Klára
  • Mészáros Krisztián
  • Velkey György László

Miniszterelnökség

  • dr. Bíró-Nagy András
  • Csontos Bence
  • Kustánczi Norbert Rudolf
  • Nagy Zsófia Anna

Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium

  • dr. Katz Sándor
  • Kapronczai Balázs
  • Kereki Judit
  • Kókayné Lányi Marietta
  • Naderi Zsuzsanna

Külön határozattal, a 103/2026. KE határozat alapján szintén itt lett közigazgatási államtitkár dr. Benedek Bulcsú Balázs)

Pénzügyminisztérium

  • Barabás Gyula
  • Boda Nikoletta Tímea
  • dr. Kövesdy Attila Zoltán

Szociális és Családügyi Minisztérium

  • dr. Barna-Szabó Tímea
  • dr. Eliás Eszter
  • dr. Gyurkó Szilvia Veronika
  • dr. Tóth Kinga Dóra

Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium

  • Heidl György
  • Nagy Ervin
  • dr. Sári Zsolt
  • Tompa Enikő

Tudományos és Technológiai Minisztérium

  • Bicskei László
  • dr. Horváth Pétert
  • Polereczki Andrea

Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium

  • dr. Stumpf Péter Bence
  • dr. Szabó Mátyás

Érdekesség, hogy a köztársasági elnök Csíkszeredáról kelteztette a kinevezéseket.

Különös égi jelenség bukkant fel Magyarország felett: sose érzékelték még ilyen korán

Az Időkép jelentése szerint már május második felében megjelentek az úgynevezett „éjszakai világító felhők” (NLC) az égbolton.

Óriási hírt kaptak a magyar utazók: 2026-ban díjmentes lett egy, az Adria felé vezető autópálya, sokat lehet spórolni

Rubio says 'significant progress' made on Iran talks after Trump said deal 'largely negotiated'

