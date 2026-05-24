Kálnoki-Kis Attila az új sportállamtitkár, Nagy Ervin is örülhet - itt az államtitkárok listája

A Magyar Közlöny 2026. évi 57. számában megjelent 104/2026. (V. 24.) KE határozat szerint dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök – a miniszterelnök javaslatára – 2026. május 26-ai hatállyal nevezte ki az új tisztségviselőket.
Kálnoki-Kis Attila a sportügyekért felelős államtitkári feladatokat látja el a Belügyminisztériumban – írja a 24.hu.
Versenyzőként
ötszörös világbajnok öttusázó,
az 1992-es barcelonai olimpián a magyar válogatott tagjaként csapatban az ötödik helyet szerezte meg.
1996 és 1998 között az Újpesti Torna Egylet (UTE) elnökhelyettese, később a Magyar Öttusa Szövetség (MÖSZ) főtitkára volt.
A sajtóban
2005 és 2008 között a Nemzeti Sport főszerkesztőjeként dolgozott, majd alapító főszerkesztője lett a sport24.hu-nak, amely később beépült a Hír24, majd a 24.hu felületébe. Az elmúlt 16 évben a lap főmunkatársaként számos tényfeltáró riportot, elemzést és nagyinterjút készített, valamint hat éve a Ziccer című futballpodcast házigazdája.
Munkásságáért Minőségi Sportújságírásért-díjjal és Feleki László-díjjal is kitüntették. Két könyv szerzője: a Szőnyi Ferenc ultratriatlonistáról szóló The Racemachine (2023), valamint A Szoboszlai-sztori (2025) című köteteké.
A Magyar Közlönyben tucatnyi államtitkárt neveztek meg, ezek egy részéről korábban már beszámoltunk.
Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium
- dr. Árvay Nikolett
- dr. Búza László
- dr. Jobbágy Krisztina
- Molnár János István
Belügyminisztérium
- Halmai Ferenc Tibor
- Kálnoki-Kis Attila
- dr. Tóth Gábor
Egészségügyi Minisztérium
- dr. Buga László
- dr. Porpáczy Krisztina
- dr. Svéd Tamás
- dr. Vokó Zoltán
Élő Környezetért Felelős Minisztérium
- dr. Bögi Viktória
- Kelemen Ágnes
- Kertész-Káldosi Zsuzsanna Ágnes
- Kőrösi Levente
Gazdasági és Energetikai Minisztérium
- dr. Fábián Ágnes Margit
- Porcher Áron Somerville
- Tótth András
- dr. Zolnay Judit
Honvédelmi Minisztérium
- Kürtös László Antal
- dr. Sándor Zsolt
- Varga Attila
Igazságügyi Minisztérium
- dr. Bódis Péter
Közlekedési és Beruházási Minisztérium
- Barna Zsolt
- Tárkányi Zsolt
- Szemerey Samu
Külügyminisztérium
- Breuer Klára
- Mészáros Krisztián
- Velkey György László
Miniszterelnökség
- dr. Bíró-Nagy András
- Csontos Bence
- Kustánczi Norbert Rudolf
- Nagy Zsófia Anna
Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium
- dr. Katz Sándor
- Kapronczai Balázs
- Kereki Judit
- Kókayné Lányi Marietta
- Naderi Zsuzsanna
Külön határozattal, a 103/2026. KE határozat alapján szintén itt lett közigazgatási államtitkár dr. Benedek Bulcsú Balázs)
Pénzügyminisztérium
- Barabás Gyula
- Boda Nikoletta Tímea
- dr. Kövesdy Attila Zoltán
Szociális és Családügyi Minisztérium
- dr. Barna-Szabó Tímea
- dr. Eliás Eszter
- dr. Gyurkó Szilvia Veronika
- dr. Tóth Kinga Dóra
Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium
- Heidl György
- Nagy Ervin
- dr. Sári Zsolt
- Tompa Enikő
Tudományos és Technológiai Minisztérium
- Bicskei László
- dr. Horváth Pétert
- Polereczki Andrea
Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium
- dr. Stumpf Péter Bence
- dr. Szabó Mátyás
Érdekesség, hogy a köztársasági elnök Csíkszeredáról kelteztette a kinevezéseket.