A miniszterelnök javaslatára a kormány 55 államtitkárát nevezte ki a köztársasági elnök – a nap hírei

A miniszterelnök javaslatára a kormány 55 államtitkárát nevezte ki a köztársasági elnök. A Magyar Közlönyben megjelent kinevezések május 26-án lépnek hatályba. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint a kinevezettek egyharmada nő, összesen 103 diplomával rendelkeznek, koruk 28 és 66 év között van. Az államtitkárokat Sulyok Tamás több minisztériumban, köztük az agrár-, belügyi, egészségügyi és gazdasági tárcáknál nevezte ki. A közigazgatási államtitkárok kinevezései május 19-ei hatállyal történtek meg.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte az ukrán külügyminiszter a Kijev térségét ért orosz légicsapások miatt. Andrij Szibiha azzal vádolta Oroszországot, hogy a civilek elleni rakétatámadásaival akarja kompenzálni elmaradó katonai sikereit a harctéren. Csak Kijevben két ember vesztette életét, Vitalij Klicsko polgármester szerint legkevesebb 81 sebesültje van a légitámadásoknak az ukrán fővárosban.

Elítélte az orosz erők ukrán civilek elleni támadását a magyar külügyminiszter. Orbán Anita úgy fogalmazott: a magyar kormány kiáll az ukrán nép és az áldozatok mellett. A magyar külügyminiszter X-oldalán azt írta, a kijevi régióban történtek borzalmas emlékeztetőként szolgálnak arra, hogy milyen emberi áldozatokkal jár ez a háború.

Elfogadhatatlannak nevezte az ukrán civilek elleni orosz csapásokat az Európai Bizottság elnöke. A jövő héten az uniós tagországok külügyminiszterei megvitatják, hogyan lehetne fokozni a nemzetközi nyomást Oroszországra. Ursula von der Leyen úgy fogalmazott: a civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele. Németország és Franciaország is elítélte, hogy Oroszország közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával támadta meg a kijevi régitót.

Az amerikai elnök szerint rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról. Donald Trump bejegyzésében ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a tárgyalásokkal megbízott képviselőinek azt mondta, hogy ne hamarkodják el a megegyezést. Donald Trump szombaton azután jelentett be jelentős előrelépést az iráni tárgyalások menetében, hogy telefonon egyeztetett több arab állam, illetve Izrael vezetőivel.

A szeretet elsődlegességét hangsúlyozta a világ problémáinak megoldásában a Szent Péter-bazilikában Pünkösvasárnap XIV. Leó pápa. Az egyházfő szerint a háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg.

Erdő Péter bíboros szerint pünkösdkor Isten olyan kegyelmet ajánl fel, amely minden ember lelkében jelen van. Az esztergom-budapesti érsek hangsúlyozta: ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozhat az embereknek és közösségeiknek. Erdő Péter több mint 3 hónap után, súlyos betegségéből lábadozva jelent meg ismét a nyilvánosság előtt egy videóüzenetben. A bíboros köszönetet mondott az érte mondott imákért, és jelezte, hogy ő is imádkozik híveiért.

Az iráni konfliktus ellenére a világ minden tájáról több mint másfél millió zarándok érkezett Mekkába a most kezdődő éves zarándoklat, a háddzs alkalmából. A háddzs, amely öt napig tart Mekkában és környékén, az iszlám öt pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei ezt lehetővé teszik. A zarándoklaton való részvételhez a szaúdi királyság adja ki az engedélyeket.

Egy 21 éves marylandi férfi nyitott tüzet a Fehér Ház közelében. A Titkos Szolgálat viszonozta a 3 lövést, az elkövető a helyszíni beavatkozás után a kórházban halt meg. A lövések egy civilt is eltaláltak. A mentális zavarokkal küzdő támadót fenyegetések és tiltott behatolás miatt már ismerték a hatóságok. Az incidens idején Donald Trump elnök az épületben tartózkodott.

Török rendőri egységek hatoltak be az egyik legnagyobb török ellenzéki párt székhelyére Ankarában. A hatóságok könnygázt és gumilövedékeket is bevetettek. A szociáldemokrata Köztársasági Néppárt támogatói eleinte megpróbáltak ellenállni a rendőrségnek de a hatóságok lebontották a barikádokat.

Kaliforniában szükségállapotot hirdetett az Orange megyében kialakult vegyi katasztrófa veszélye miatt a kormányzó. A hatóságok mintegy 44 ezer ember kitelepítését rendelték el, miközben a veszélyes anyag visszahűtése egyelőre nem sikerült. A szükségállapot lehetővé teszi az állami erőforrások mozgósítását a védekezésre.

India déli részén már 16 ember halt meg a rendkívüli hőség kezdete óta. Egyre több térségben 45 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet. A szakértők szerint a hőhullámok a klímaváltozás miatt hosszabbak, gyakoribbak és súlyosabbak.

Három űrhajóssal a fedélzetén sikeresen elindult a Sencsou-23 űrhajó a kínai űrállomásra. A legénység hat hónapot tölt a mintegy 400 kilométeres magasságban keringő Tienkung, vagyis Mennyei Palota nevű kínai űrállomáson, ahol tudományos kísérleteket végeznek, karbantartási munkákat látnak el és űrsétákat hajtanak majd végre.