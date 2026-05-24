ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.71
usd:
309.16
bux:
129728.5
2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás-átvétel után tartott sajtótájékoztatón a korábbi Miniszterelnökség épülete elõtt 2026. május 14-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

A miniszterelnök javaslatára a kormány 55 államtitkárát nevezte ki a köztársasági elnök – a nap hírei

Infostart

Az ENSZ rendkívüli ülését sürgeti Kijev az ukrán civilek elleni orosz támadások miatt, a légicsapásokat a magyar kormány is elítélte. Az amerikai elnök szerint konstruktív módon haladnak az egyeztetések az iráni konfliktus lezárásáról

A miniszterelnök javaslatára a kormány 55 államtitkárát nevezte ki a köztársasági elnök. A Magyar Közlönyben megjelent kinevezések május 26-án lépnek hatályba. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint a kinevezettek egyharmada nő, összesen 103 diplomával rendelkeznek, koruk 28 és 66 év között van. Az államtitkárokat Sulyok Tamás több minisztériumban, köztük az agrár-, belügyi, egészségügyi és gazdasági tárcáknál nevezte ki. A közigazgatási államtitkárok kinevezései május 19-ei hatállyal történtek meg.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte az ukrán külügyminiszter a Kijev térségét ért orosz légicsapások miatt. Andrij Szibiha azzal vádolta Oroszországot, hogy a civilek elleni rakétatámadásaival akarja kompenzálni elmaradó katonai sikereit a harctéren. Csak Kijevben két ember vesztette életét, Vitalij Klicsko polgármester szerint legkevesebb 81 sebesültje van a légitámadásoknak az ukrán fővárosban.

Elítélte az orosz erők ukrán civilek elleni támadását a magyar külügyminiszter. Orbán Anita úgy fogalmazott: a magyar kormány kiáll az ukrán nép és az áldozatok mellett. A magyar külügyminiszter X-oldalán azt írta, a kijevi régióban történtek borzalmas emlékeztetőként szolgálnak arra, hogy milyen emberi áldozatokkal jár ez a háború.

Elfogadhatatlannak nevezte az ukrán civilek elleni orosz csapásokat az Európai Bizottság elnöke. A jövő héten az uniós tagországok külügyminiszterei megvitatják, hogyan lehetne fokozni a nemzetközi nyomást Oroszországra. Ursula von der Leyen úgy fogalmazott: a civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele. Németország és Franciaország is elítélte, hogy Oroszország közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával támadta meg a kijevi régitót.

Az amerikai elnök szerint rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról. Donald Trump bejegyzésében ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a tárgyalásokkal megbízott képviselőinek azt mondta, hogy ne hamarkodják el a megegyezést. Donald Trump szombaton azután jelentett be jelentős előrelépést az iráni tárgyalások menetében, hogy telefonon egyeztetett több arab állam, illetve Izrael vezetőivel.

A szeretet elsődlegességét hangsúlyozta a világ problémáinak megoldásában a Szent Péter-bazilikában Pünkösvasárnap XIV. Leó pápa. Az egyházfő szerint a háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg.

Erdő Péter bíboros szerint pünkösdkor Isten olyan kegyelmet ajánl fel, amely minden ember lelkében jelen van. Az esztergom-budapesti érsek hangsúlyozta: ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozhat az embereknek és közösségeiknek. Erdő Péter több mint 3 hónap után, súlyos betegségéből lábadozva jelent meg ismét a nyilvánosság előtt egy videóüzenetben. A bíboros köszönetet mondott az érte mondott imákért, és jelezte, hogy ő is imádkozik híveiért.

Az iráni konfliktus ellenére a világ minden tájáról több mint másfél millió zarándok érkezett Mekkába a most kezdődő éves zarándoklat, a háddzs alkalmából. A háddzs, amely öt napig tart Mekkában és környékén, az iszlám öt pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei ezt lehetővé teszik. A zarándoklaton való részvételhez a szaúdi királyság adja ki az engedélyeket.

Egy 21 éves marylandi férfi nyitott tüzet a Fehér Ház közelében. A Titkos Szolgálat viszonozta a 3 lövést, az elkövető a helyszíni beavatkozás után a kórházban halt meg. A lövések egy civilt is eltaláltak. A mentális zavarokkal küzdő támadót fenyegetések és tiltott behatolás miatt már ismerték a hatóságok. Az incidens idején Donald Trump elnök az épületben tartózkodott.

Török rendőri egységek hatoltak be az egyik legnagyobb török ellenzéki párt székhelyére Ankarában. A hatóságok könnygázt és gumilövedékeket is bevetettek. A szociáldemokrata Köztársasági Néppárt támogatói eleinte megpróbáltak ellenállni a rendőrségnek de a hatóságok lebontották a barikádokat.

Kaliforniában szükségállapotot hirdetett az Orange megyében kialakult vegyi katasztrófa veszélye miatt a kormányzó. A hatóságok mintegy 44 ezer ember kitelepítését rendelték el, miközben a veszélyes anyag visszahűtése egyelőre nem sikerült. A szükségállapot lehetővé teszi az állami erőforrások mozgósítását a védekezésre.

India déli részén már 16 ember halt meg a rendkívüli hőség kezdete óta. Egyre több térségben 45 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet. A szakértők szerint a hőhullámok a klímaváltozás miatt hosszabbak, gyakoribbak és súlyosabbak.

Három űrhajóssal a fedélzetén sikeresen elindult a Sencsou-23 űrhajó a kínai űrállomásra. A legénység hat hónapot tölt a mintegy 400 kilométeres magasságban keringő Tienkung, vagyis Mennyei Palota nevű kínai űrállomáson, ahol tudományos kísérleteket végeznek, karbantartási munkákat látnak el és űrsétákat hajtanak majd végre.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A miniszterelnök javaslatára a kormány 55 államtitkárát nevezte ki a köztársasági elnök – a nap hírei

a nap hírei

államtitkár

napinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Széles körű fizetéscsökkentést jelentett be Magyar Péter

Széles körű fizetéscsökkentést jelentett be Magyar Péter

Radikálisan csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők, a polgármesterek, valamint az állami vállalatok vezetőinek fizetése – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök.
 

Magyar Péter újabb bejelentése az 55 új államtitkárról

Kálnoki-Kis Attila az új sportállamtitkár, Nagy Ervin is örülhet - itt az államtitkárok listája

Leírták Kubatov Gábor lehetséges utódjának a nevét

Jó szégyenkezést – üzenték Orbán Anitának, nem is akárkik

autóban a baba
Dráma a napon

Betörték az autó szélvédőjét a szlovákiai Csetnek rendőrei, hogy kimentsenek egy 22 hónapos kisgyermeket.
VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Putyin bajban van, bevetették az Oresnyiket Ukrajna ellen – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Putyin bajban van, bevetették az Oresnyiket Ukrajna ellen – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Kaupo Rosin, az Észt Külügyi Hírszerző Szolgálat vezetője a CNN-nek elemezte a helyzetet. Szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök egyre nagyobb gondban van, a frontvonalon nem képes elérni sikereket, folyamatosan növekednek a veszteségek, miközben már nem képesek elegendő embert toborozni. Az ukrán csapások közben egyre nagyobb károkat okoznak a hátországban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy az amerikai és európai partnerektől származó értesülések szerint Oroszország az Oresnyik rakétarendszerrel készül csapást mérni Ukrajnára. Kijev jelenleg is ellenőrzi ezeket az információkat - számolt be a RBK. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly izgalmak a Roland Garroson: Sinner tarolhat a férfiaknál, a nőkre kegyetlen küzdelem vár

Komoly izgalmak a Roland Garroson: Sinner tarolhat a férfiaknál, a nőkre kegyetlen küzdelem vár

A vasárnap rajtoló Roland Garros férfi mezőnyében Jannik Sinner egyeduralkodónak tűnik, a női tornán azonban évek óta nem látott, kiélezett küzdelem várható a bajnoki címért.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump tells US negotiators 'not to rush' into deal with Iran

Trump tells US negotiators 'not to rush' into deal with Iran

The deal under discussion would involve a 60-day ceasefire extension during which the Strait of Hormuz would be reopened, according to US media.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 24. 21:12
Széttrancsírozódott a 74 éves férfi feje, miután elütötte egy e-rolleres
2026. május 24. 20:24
Jó szégyenkezést – üzenték Orbán Anitának, nem is akárkik
×
×