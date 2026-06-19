Összeütközött két vonat, súlyos sérültek is vannak Angliában

A brit közlekedési rendőrség első, rövid közleményében csak az ütközés tényéről számolt be, további részletek ismertetése nélkül.
A Thameslink vasúttárság tájékoztatása szerint a baleset miatt az összes vasútvonal forgalma leállt Bedford és a közeli Luton városa között.
Luton mellett van a Londont kiszolgáló öt nagy nemzetközi repülőtér egyike.
A Thameslink azt kérte, hogy egyelőre senki ne keljen útra az érintett vasútvonalon.
A helyszínre tűzoltók vonultak ki.
A Daily Mail szerint súlyos sérültek is vannak, akiket „vér borít”. A helyszínre rendőrhelikopter és mentőhelikopter is érkezett, és legalább 30 mentőautó.
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