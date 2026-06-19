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Kevesebben kihívást keresnek, többen pedig a képességeiket nem tudják megfelelően felmérni, amikor áthajtanak a sorompón a tilos jelzés ellenére a vasúti átjáróban, mondja a közlekedéspszichológus.
Nyitókép: Getty Images/fhm

Összeütközött két vonat, súlyos sérültek is vannak Angliában

Infostart / MTI

Összeütközött péntek este két vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében, a London-lutoni reptér közelében.

A brit közlekedési rendőrség első, rövid közleményében csak az ütközés tényéről számolt be, további részletek ismertetése nélkül.

A Thameslink vasúttárság tájékoztatása szerint a baleset miatt az összes vasútvonal forgalma leállt Bedford és a közeli Luton városa között.

Luton mellett van a Londont kiszolgáló öt nagy nemzetközi repülőtér egyike.

A Thameslink azt kérte, hogy egyelőre senki ne keljen útra az érintett vasútvonalon.

A helyszínre tűzoltók vonultak ki.

A Daily Mail szerint súlyos sérültek is vannak, akiket „vér borít”. A helyszínre rendőrhelikopter és mentőhelikopter is érkezett, és legalább 30 mentőautó.

(Nyitóképünk illusztráció)

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