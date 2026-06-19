ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.89
usd:
306.58
bux:
137625.54
2026. június 19. péntek Gyárfás
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök évindító sajtóértekezletén a képviselõház római épületének sajtótermében 2026. január 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Ettore Ferrari

Donald Trump megsértette Olaszországot

Infostart / MTI

Diplomáciai feszültséget okozott Róma és Washington között Donald Trump amerikai elnök pénteki kijelentése a La7 olasz tévécsatornának, miszerint Giorgia Meloni kormányfő közös fotóért „könyörgött” az Evianban tartott G7 csúcstalálkozón.

Donald Trump telefonon nyilatkozott a csatorna fehér házi tudósítójának.

A témák között érintette a franciaországi G7 csúcstalálkozón Giorgia Melonival készült közös fényképet, amelyen az amerikai elnök és az olasz kormányfő beszélgetés közben egy díványon ülve látható.

Trump kijelentette: „Meloni örült, hogy beszéltem vele, pedig nem is volt kötelességem vele beszélni”.

Azt mondta, az olasz kormányfő könyörgött neki, hogy készüljön róluk egy közös kép. „Annyira akart egy közös fotót velem. Nem kellett volna megtennem, de megsajnáltam” – fogalmazott Trump.

Giorgia Meloni közösségi oldalán reagálva teljesen alaptalannak nevezte Trump kijelentését. Azt írta, hogy megdöbbentették az amerikai elnök szavai. Hozzátette: „Én és Olaszország soha nem könyörgünk”.

Antonio Tajani külügyminiszter szintén közösségi oldalán bejelentette, hogy lemondta az Egyesült Államokba tervezett látogatását, amelyre június 21-től került volna sor.

Trump elnök súlyos és sértő szavai a miniszterelnök Giorga Melonival szemben megsértik egész Olaszországot – írta Tajani.

Giorgia Meloni idén április 15-én elfogadhatatlannak nevezte Trump kijelentését, amikor az amerikai elnök arra szólította fel XIV. Leó pápát, hogy ne szóljon bele az iraki konfliktusba, mivel nem ért hozzá.

Az olasz miniszterelnök állásfoglalása fagyossá tette a Róma és Washington közötti viszonyt, de Meloni a G7 csúcson úgy nyilatkozott az olasz sajtónak, hogy a kapcsolatok jók, és „továbbra is barátok vagyunk”.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump megsértette Olaszországot

olaszország

donald trump

giorgia meloni

sértegetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: őszre megszűnhet az eljárás Magyarország ellen

Magyar Péter: őszre megszűnhet az eljárás Magyarország ellen

Magyar Péter miniszterelnök a kétnapos brüsszeli EU-csúcs után közölte, hogy jövő héten elkezdődhet a Magyarország elleni Sargentini-jelentés miatti eljárás leállítása. „Nagy megelőlegezett bizalmat éreztem, de nem barátkozni jöttem, hanem a magyar érdekeket képviselni” – mondta. Kiderült, ki lesz Magyar Péter „serpája” Brüsszelben.
 

Sulyok Tamás államfő elfogadja a helyzetet

Magyar Péter: példátlan dolog történt, most már közjogi válsághelyzet alakult ki

Feszült szomszédi viszonyról is tárgyalt Magyar Péter Brüsszelben

Fidesz: Gyászos kezdet

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.22. hétfő, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kitálalt az amerikai vezető: biolaborok működhettek Ukrajnában, Moszkva biológiai fegyvertől tart

Kitálalt az amerikai vezető: biolaborok működhettek Ukrajnában, Moszkva biológiai fegyvertől tart

Megerősítették az amerikai hírszerzés közzétett anyagai, hogy az Ukrajna területén működő biológiai laboratóriumokat az Egyesült Államok költségvetéséből finanszírozták és hogy halálos kórokozókat tanulmányoztak bennük - jelentette ki Alekszandr Rtyiscsev vezérőrnagy az orosz fegyveres erők sugár-, vegyi és biológiai védelmi erőinek parancsnoka pénteken Moszkvában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megdöbbentő, mennyivel többet ér a nyugati szomszédaink pénze Magyarországon: valósággal megrohanhatják a hazai nyaralóhelyeket

Megdöbbentő, mennyivel többet ér a nyugati szomszédaink pénze Magyarországon: valósággal megrohanhatják a hazai nyaralóhelyeket

Egy friss osztrák felmérés szerint Magyarországon 25 százalékkal többet ér a pénzük, mint otthon,

BBC
Business Sport Travel Science
Israel and Hezbollah agree to ceasefire as continued strikes in Lebanon reported

Israel and Hezbollah agree to ceasefire as continued strikes in Lebanon reported

The latest ceasefire was announced hours after Israeli air strikes killed at least 47 people, according to Lebanon, and Israel said four of its soldiers were killed by Iran-backed Hezbollah.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 19. 20:14
Összeütközött két vonat, súlyos sérültek is vannak Angliában
2026. június 19. 18:49
Veszélyes fegyverek borítják el az egész világot
×
×